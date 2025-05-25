У Житомирській області внаслідок удару РФ загинули 3 дітей: у ДСНС показали фото

Найменшій загиблій було лише 8 років.

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Росіяни завдали удару по Житомирській області / Колаж: Главред, фото ДСНС

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В Житомирській області через атаку РФ загинуло три дитини

В регіоні також зруйновано та пошкоджено приватні будинки

У ніч на 25 травня, в Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували. Постраждали 10 людей, 8 із них були врятовані рятувальниками ДСНС та госпіталізовані.

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Внаслідок російської атаки зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

"У Бердичівському районі постраждали 2 особи (1 дитина), пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди. На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста, людям надавалась психологічна допомога. Залучено 45 рятувальників та 10 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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Як писав Главред, ввечері суботи, 24 травня, російські окупанти запустили по території України ударні БпЛА. Водночас моніторингові канали зафіксували виліт 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Ці літаки Росія найчастіше використовує для запуску ракет Х-101 та Х-555 по українських містах.

Як виявилося, виліт російських бомбардувальників був бойовий, адже у ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська РФздійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА типу "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області. Є постраждалі, фіксуються руйнування.

Днем раніше сталася масована атака на Київ — зафіксовані руйнування та постраждалі. По столиці росіяни запустилибагато дронів та ракет.

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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