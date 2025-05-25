Температура опуститься до +9: синоптик сказала, де влупить холоднеча

У деяких регіонах 26 травня очікуються дощі та пориви вітру.

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Прогноз погоди на 26 травня / фото: УНІАН

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Якою погода буде 26 травня

Де в Україні стовпчики термометрів опустяться до +9 градусів

У понеділок, 26 травня, на українців чекає нестійка погода з температурними контрастами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, на заході очікується +9 градусів, а на сході до +29℃.

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"Завтра на заході +9....+15 градусів. На півночі +18...+22, в Сумській області до +25 градусів", - написала синоптикиня.

Діденко додала, що у центральних областях та в Полтавські області буде досить тепло +19...+25℃.

У південній частині +24...+28℃, в Одеській області +20...+24℃.У східних областях +26...+29℃.

Дощі прогнозують у західних, північних регіонах (крім Сумської області), а також у центральній частині країни, за винятком Полтавщини та Дніпра з околицями. В Одеській області також можливі дощі. Натомість у східних і більшості південних регіонів, включаючи Крим, переважатиме суха погода.

Діденко попереджає, що на Лівобережжі України пориви південно-східного вітру можуть бути завтра штормовими, до 15-20 метрів за секунду.

Погода на 26 травня / фото: meteoprog

Погода в Києві 26 травня

У понеділок, 26 травня, в Києві пройдуть дощі. Повітря прогріється до +18...+19 градусів. Південно-східний вітер очікується рвучким.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, погода в Україні 25 травня буде грозовою, дощовою та вітряною. Синоптики оголосили штормове попередження у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях - І рівень небезпечності. Там будуть грози, град та шквали 15-20 м/с.

Нещодавно в Укргідрометцентрі прогнозували, що погода в Україні у червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму.

Водночас синоптик і заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповідала, що погода в Україні цього літа дивуватиме. Наприклад, у червні температура повітря прогріватиметься до +28 градусів. При цьому у третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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