У Європі підготували план на випадок остаточної відмови Трампа від України - ЗМІ

У Європи немає ні достатніх запасів озброєння, ні можливостей масово його виробляти.

https://glavred.net/world/v-evrope-podgotovili-plan-na-sluchay-okonchatelnogo-otkaza-trampa-ot-ukrainy-smi-10667525.html Посилання скопійоване

Україна може стати для Трампа новим Афганістаном / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, defense.gov

Коротко:

Постачання Україні зброї - це єдиний спосіб переконати Путіна завершити війну

Україна може стати для Трампа новим Афганістаном

Європейські лідери намагаються знайти спосіб забезпечити Україну зброєю, оскільки президент США Дональд Трамп, схоже, може відмовитися від військової допомоги країні, яка захищається від російського вторгнення. Один із варіантів, який вони розглядають, - купувати американське озброєння. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Європа не має ані достатніх запасів озброєння, ані можливостей масово його виробляти, тому дедалі реалістичнішим варіантом є закупівля європейцями американських систем озброєння з подальшою їх передачею Україні, розповіли виданню джерела.

відео дня

Зазначається, це допомогло б Україні стримувати наступ Росії та чинити новий тиск на російського диктатора Володимира Путіна для того, щоб він серйозно поставився до питання припинення вогню. А якщо європейцям вдасться переконати Трампа продовжувати надавати розвідувальні дані, то, ймовірно, Україна зможе утримувати позиції.

"Я не зовсім розумію, наскільки все буде погано, якщо США відійдуть, залишивши можливість Європі або Україні купувати американське озброєння і дозволяючи обмін розвідданими з Україною. Це не ідеальний варіант, безперечно, не найкращий, але й не найгірший сценарій, якого ми боялися", - сказав віцепрезидент із досліджень Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс.

Такий поворот фактично поставить Трампа перед вибором: продовжувати уникати конфлікту з Путіним або отримувати прибуток від продажу великих партій зброї.

Експерти попереджають, що схвалені та профінансовані ще адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена поставки зброї можуть завершитися вже цього літа, а Європа навряд чи зможе заповнити цю прогалину. Путін же, за словами фахівців, намагатиметься скористатися цією ситуацією.

Тому постачання Україні американської зброї - купленої або наданої у вигляді допомоги - це єдиний спосіб переконати Путіна завершити війну, вважає старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Чарльз Капчан.

"Трамп розуміє, що якщо він "кине" Україну, і Росія змусить її капітулювати, це буде гучною політичною поразкою для нього. Україна стане для Трампа новим Афганістаном, якщо не гіршим", - заявив Капчан.

Військова допомога Україні від країн Заходу

Як писав Главред, Великобританія і Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

20 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки не припинили постачання зброї Україні. Уся допомога, раніше схвалена Конгресом для України, продовжує надходити.

Тим часом німецький уряд вирішив обмежити публічне інформування про постачання озброєння Україні, зокрема й ракет великої дальності Taurus. Про це заявив представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Львові під час візиту делегації європейських топ-дипломатів було обіцяно надати Україні додаткову військову підтримку на загальну суму 1,9 млрд євро.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред