Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні та звернувся до Штатів

Основне:
- Росіяни атакували Україну дронами та ракетами
- Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків
- Станом на 10:30 постраждало понад 70 осіб
У ніч на 25 травня, росіяни випустили по Україні майже 300 ударних безпілотників та близько 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку ворога.
Він повідомив, що цілями росіян були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.
"Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття", - написав Зеленський.
Український лідер наголосив, що кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії.
"Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна", - підкреслив президент України.
Він висловив упевненість, що санкції точно допоможуть зупинити цю жорстокість.
"Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію", - зазначив очільник країни.
Зеленський додав, що Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також засудив російський удар по Україні.
За його даними, внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.
Станом на 10:30 постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше ніж 60 поранено.
Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.
"Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть", - написав Клименко.
Масований удар РФ по Україні 25 травня - останні новини
Як писав Главред, пізно ввечері з суботи на неділю 25 травня, війська РФ запустили по території України і безпілотники. Повідомилося про зліт Ту-95МС і Ту-160, які вночі пустили ракети.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські окупанти застосували з повітря 367 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 45 крилатих ракет рф і 256 безпілотників.
Як повідомляють у пресслужбі ДСНС, в Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. За даними рятувальників, діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували.
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