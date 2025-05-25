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Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні та звернувся до Штатів

Маріна Фурман
25 травня 2025, 10:43
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За словами президента України, Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни.
Атака на Украину 25 мая
Зеленський закликав ввести проти РФ нові санкції / Колаж: Главред, фото ДСНС, УНІАН

Основне:

  • Росіяни атакували Україну дронами та ракетами
  • Внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків
  • Станом на 10:30 постраждало понад 70 осіб

У ніч на 25 травня, росіяни випустили по Україні майже 300 ударних безпілотників та близько 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку ворога.

Він повідомив, що цілями росіян були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

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"Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття", - написав Зеленський.

Український лідер наголосив, що кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії.

"Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна", - підкреслив президент України.

Він висловив упевненість, що санкції точно допоможуть зупинити цю жорстокість.

"Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію", - зазначив очільник країни.

Зеленський додав, що Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також засудив російський удар по Україні.

За його даними, внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

Станом на 10:30 постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше ніж 60 поранено.

Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

"Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть", - написав Клименко.

Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні та звернувся до Штатів
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Масований удар РФ по Україні 25 травня - останні новини

Як писав Главред, пізно ввечері з суботи на неділю 25 травня, війська РФ запустили по території України і безпілотники. Повідомилося про зліт Ту-95МС і Ту-160, які вночі пустили ракети.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські окупанти застосували з повітря 367 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 45 крилатих ракет рф і 256 безпілотників.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС, в Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. За даними рятувальників, діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували.

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Що таке ДСНС?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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