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Долар стрімко "злетить": банкір розповів, яким буде курс до 1 червня

Руслана Заклінська
24 травня 2025, 19:33
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Весна на валютному ринку України пройшла стабільно, стверджує Тарас Лєсовий.
Долар стрімко 'злетить': банкір розповів, яким буде курс до 1 червня
Долар готується до "зльоту" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Ключові тези Лєсового:

  • Офіційний курс долара не досяг рівня початку року (42,02 грн) впродовж весни
  • Наприкінці травня курс долара може становини на міжбанку — 41,6-41,9 грн, а на готівковому ринке — 41,6-41,8 грн за долар
  • До 1 червня 100 доларів коштуватимуть близько 4160-4180 грн

Весна на валютному ринку України пройшла досить стабільно. За три місяці офіційний курс долара США не піднявся до рівня початку року — 42,02 гривні за долар. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, є підстави вважати, що наприкінці травня офіційний курс долара буде в середньому на 1% нижчим за стартовий показник 2025 року. Лєсовий прогнозує, що курс долара на міжбанківському валютному ринку наступного тижня коливатиметься в діапазоні 41,6-41,9 гривні, а на готівковому ринку — 41,6-41,8 гривні за долар.

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Це означає, що до 1 червня 100 доларів у гривневому еквіваленті коштуватимуть приблизно 4160 – 4180 гривень, а 1000 доларів — 41 600 – 41 800 гривень.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин додав у коментарі ТСН, що згідно з попередніми прогнозами, на середину року офіційний курс долара може бути близько 43 гривень. Водночас голова Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, економіст Андрій Забловський вважає, що у другій половині 2025 року гривня ослабне до рівня 42,5–43 гривні за долар.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, рекордні золотовалютні резерви України — понад 46,7 млрд доларів на кінець квітня — дають НБУ змогу підтримувати стабільність валютного ринку через інтервенції, повідомив Тарас Лєсовий із Глобус Банку. Євро значно зміцнився від початку року (приблизно на 9%), що впливає на курси в Україні. Якщо євро втратить позиції на світовому ринку, його курс в Україні теж знизиться.

Також Мінфін України готує бюджетну декларацію на 2026–2028 роки. Згідно з макропрогнозом, оприлюдненим Ярославом Железняком, курс гривні до долара у ці роки буде зростати.

Крім цього, економіст Олександр Хмелевський вважає, що загострення торгового конфлікту між США і Китаєм може знизити курс долара. У червні курс гривні, за прогнозом експерта, залишиться в межах 41,2–42,5 грн/долар. Основною загрозою для гривні залишається війна.

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Хто такий Тарас Лєсовий?

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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