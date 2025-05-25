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Українцям підвищать пенсії після виконання однієї вимоги: скільки платитимуть

Руслана Заклінська
25 травня 2025, 03:33
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Доплата призначається автоматично, без необхідності особистого звернення до Пенсійного фонду.
Українцям підвищать пенсії після виконання однієї вимоги: скільки платитимуть
Пенсії перерахують, але є умова / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Хто має право на доплату
  • Який розмір доплати
  • Особливості нарахування

Українці, які досягли 65-річного віку, можуть розраховувати на підвищення пенсійної виплати, якщо виконано ряд умов. Така доплата передбачена для забезпечення мінімального соціального захисту людей похилого віку, чия пенсія не дотягує до визначеного порогу.

Відповідно до інформації Пенсійного фонду України (ПФУ), право на доплату мають непрацюючі пенсіонери, які відповідають таким критеріям:

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  • досягли 65 років;
  • отримують пенсію за одним із положень Закону України №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування": за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;
  • мають необхідний страховий стаж: чоловіки — не менше 35 років, а жінки — не менше 30 років.

Водночас розмір їх пенсії з урахуванням усіх надбавок повинен не перевищувами 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної на відповідну дату. Для пенсіонерів, які працюють або займаються підприємницькою діяльністю перерахунок з урахуванням нового розміру мінімальної зарплати здійснюється лише після припинення трудової чи підприємницької діяльності.

Перерахунок пенсій пенсіонерам, які відповідають вищезазначеним критеріям, здійснюється автоматично, без необхідності звертатися до ПФУ. Це означає, що громадяни отримають оновлену суму виплати без подання додаткових документів чи заяв.

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Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка - Главред

Як змінювався розмір мінімальної пенсії

У 2024 році двічі змінювався розмір мінімальної заробітної плати, від якого напряму залежить мінімальна пенсія для 65-річних. З 1 січня 2025 року року мінімальна зарплата становить 8000 грн. Тому 40% від неї — 3200 грн — новий мінімум для пенсійної виплати.

Відповідно до постанови КМУ від 25.02.2025 №209, з 1 березня 2025 року пенсії для осіб віком 65+ були проіндексовані. Після індексації мінімальний розмір пенсійної виплати становить 3758 грн.

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Як повідомляв Главред, пенсіонери, які є військовими, можуть отримувати щомісячну доплату понад 1000 грн за утримання непрацездатних родичів, таких як діти до 18 років або особи з інвалідністю. Розмір цієї надбавки складає 50% від прожиткового мінімуму, що в 2025 році становить приблизно 1180 грн.

Також пенсіонери зобов'язані протягом 10 днів інформувати Пенсійний фонд України про працевлаштування, звільнення або реєстрацію підприємництва. У разі порушення цього строку може статися переплата пенсії, яку потрібно буде повернути.

Крім цього, пенсіонери, які досягли 75 років, отримують доплату в розмірі 456 грн, але фактичне підвищення становить 156 грн, оскільки для осіб віком 70-74 роки вже встановлена надбавка в розмірі 300 грн. Надбавка діє лише для тих пенсіонерів, чия пенсія не перевищує 10 340 грн.

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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