'Піхота лізе, як сарана': в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині

Завдяки чисельності окупанти отримали перевагу в цьому районі.

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Росіяни закріпилися на Сумщині / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, фото DeepState

Що відомо:

Росіяни закріпилися на північному сході Сумської області

Активні бої тривають у районах Біловодів і Локнів

Попри втрати, окупанти намагаються зайняти більше території

Російські війська закріпитилися на північному сході Сумської області, зокрема на лінії Веселівка - Журавка - Новеньке - Басівка. Активні бойові дії тривають і довкола Біловодів, а також у Локнях. Про це повідомила моніторингова група DeepState.

Аналітики зазначають, що до цього регіон де-факто залишався "сірою зоною", а українські Сили оборони намагалися стримувати просування ворога, завдаючи ударів по скупченнях живої сили та техніки, переважно з використанням дронів. Проте тепер окупанти закріпилися на території області.

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"Довгий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці Сил оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися... Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях", - йдеться у аналітичному огляді.

За даними DeepState, Сили оборони активно завдають ударів по окупантах. Зокрема, оператори Держприкордонслужби нещодавно знищили групу російської піхоти, що ховалася в будинках у Біловодах.

"Силам Оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування в глибину Сумщини, а екіпажі щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території", - наголосили аналітики.

Ситуація на Сумщині / Фото: карта DeepState

Як розвивався наступ на Сумщину

У DeepState нагадали, що російський наступ на Сумщині розпочався ще на початку березня 2025 року, коли росіяни активізувалися після витіснення Сил оборони України з прикордонних позицій у Курській області. Ворог зайняв Свердликове, після чого почав виштовхувати українські підрозділи з-під кордону та створювати плацдарм для перерізання логістики.

Перші атаки були спрямовані на село Новеньке, однак вони виявилися безуспішними — село було практично знищене, і ворог змушений був ховатися в посадках та тимчасових укріпленнях.

"Далі розвиток подій набирав обертів через Журавку і певний час Силам Оборони вдавалося стримувати і здійснювати ураження по ворогу вздовж кордону", - розповіли аналітики.

Після тривалих безуспішних атак ворог змінив тактику і "намацав слабке місце" між Журавкою та Новеньким, використовуючи лісосмуги для непомітного проникнення. Як зазначили в огляді, в результаті безперервного тиску й чисельності російські підрозділи вони взяли перевагу в даному районі.

Ситуація на Сумщині - новини України

Як раніше повідомляв Главред, російські підрозділи зайняли деякі позиції в прикордонних районах Сумської області. Однак водночас триває активна фаза операції Збройних сил України в Курській області РФ — українські підрозділи досі присутні на цій території, продовжуючи виконання бойових завдань.

Напередодні в Міноборони РФ заявили про створення так званої "смуги безпеки" в прикордонних районах Сумщини. Втім, Владислав Селезньов спростував цю інформацію, назвавши її елементом інформаційно-пропагандистської кампанії Кремля.

Російські ЗМІ поширили фейк про нібито захоплення Юнаківки на Сумщині. Військові ЗСУ офіційно спростували цю інформацію: населений пункт під контролем України, заявив підполковник Ярослав Чепурний.

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