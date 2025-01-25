Припинення військової допомоги США: Зеленський зробив важливу заяву

Володимир Зеленський заспокоїв українців.

https://glavred.net/world/prekrashchenie-voennoy-pomoshchi-ssha-zelenskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-10633886.html Посилання скопійоване

Зеленський прокоментував зупинку допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Коротко:

Зеленський прокоментував рішення нової адміністрації президента США

США не зупиняють допомогу Україні

Нещодавно з'явилася інформація щодо того, що Штати більше не фінансуватимуть перемогу України. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Молдови Санду прокоментував рішення нової адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зупинення зовнішньої допомоги на 90 днів.

За словами очільника держави, військова допомога США Україні не зупинена.

відео дня

"Я знаю є велика кількість інституцій у всьому світі, які підтримувалися раніше урядом США. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, Слава Богу", – сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Молдови Санду, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як відомо, нещодавно стало відомо, що Держдеп США зупинив виконання грантів із закордонної допомоги всім країнам, окрім Ізраїлю та Єгипту.

Допомога Україні від США - що відомо

Главред повідомляв, що, за версією Politico, держдепартамент США призупинив допомогу Україні. Зазначалося, що начебто держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю випустив нові вказівки.

Голос Америки з посилання на Міноборони США пояснював, що буде з допомогою Україні. Там пояснили, чи військова допомога Україні потрапляє під нові обмеження які прийняв новий президент США Дональд Трамп.

Думку, що Трамп може "прикрутити кран" допомоги Україні, висловлював і директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Він зазначав, що США можуть тиснути на Україну, припинивши фінансування.

Більше цікавих новин:

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред