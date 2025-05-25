У Зеленського зробили заяву і попередили про загрозу нових ударів Росії

Головне:
- Є сигнали, що Росія не припинить удари по Україні
- У Росії не звучать повідомлення щодо прагнень Москви до завершення війни
Країна-окупант Росія через безкарність з боку Заходу, ймовірно, не збирається припиняти повітряні удари по території України. В інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
У своєму Telegram-каналі він написав, що, судячи з усього, існує загроза повторних комбінованих повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів.
"На жаль, внаслідок безкарності з боку Заходу, Росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні", - вважає Коваленко.
За його словами, риторика про завершення війни у ворожому інформаційному полі абсолютно не звучить.
"Риторика завершення війни там не звучить, взагалі. Тільки на Захід інформаційно росіяни транслюють сигнали бажання миру", - наголосив Андрій Коваленко.
Удар Росії по Україні 25 травня - головні новини:
Як повідомляв Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено і зруйновано будівлі.
У Хмельницькій області та Миколаєві повідомили про загиблих. У Харкові поранено підлітка. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
Росія затягує війну і продовжує вбивства, мовчання США та інших представників світу лише заохочує Путіна, прокоментував удари окупантів президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав посилити санкції щодо Кремля.
Інші новини:
- Армія РФ змінила тактику наступу: до чого готується ворог на півдні України
- "Піхота лізе, як сарана": у DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині
- "Українці - це росіяни з нюансами": Кислиця розкрив деталі переговорів у Стамбулі
Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред