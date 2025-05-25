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У Зеленського зробили заяву і попередили про загрозу нових ударів Росії

Андрій Ганчук
25 травня 2025, 11:59
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Росіяни не говорять про мир, а лише транслюють таку риторику для Заходу, сказав Андрій Коваленко.
ППО України, МіГ-31К Кинджал РФ
Росія може готувати нові комбіновані удари - ЦПД РНБО / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Вікіпедія

Головне:

  • Є сигнали, що Росія не припинить удари по Україні
  • У Росії не звучать повідомлення щодо прагнень Москви до завершення війни

Країна-окупант Росія через безкарність з боку Заходу, ймовірно, не збирається припиняти повітряні удари по території України. В інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він написав, що, судячи з усього, існує загроза повторних комбінованих повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів.

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"На жаль, внаслідок безкарності з боку Заходу, Росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні", - вважає Коваленко.

За його словами, риторика про завершення війни у ворожому інформаційному полі абсолютно не звучить.

"Риторика завершення війни там не звучить, взагалі. Тільки на Захід інформаційно росіяни транслюють сигнали бажання миру", - наголосив Андрій Коваленко.

У Зеленського зробили заяву і попередили про загрозу нових ударів Росії
Звідки росіяни запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удар Росії по Україні 25 травня - головні новини:

Як повідомляв Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено і зруйновано будівлі.

У Хмельницькій області та Миколаєві повідомили про загиблих. У Харкові поранено підлітка. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Росія затягує війну і продовжує вбивства, мовчання США та інших представників світу лише заохочує Путіна, прокоментував удари окупантів президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав посилити санкції щодо Кремля.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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РНБО війська Росії війна Росії та України Андрій Коваленко Ракетна атака на Україну
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