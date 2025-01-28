'Наш ворог - Зеленський': Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС

Прем'єр Словаччини видав нову серію погроз Україні через скасування транзиту російського газу і пригрозив блокуванням допомоги від ЄС.

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Фіцо поскаржився на небажання України відновити транзит газу із РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Фіцо:

Словаччина може заблокувати всю допомогу Україні від ЄС

Відмова України від переговорів свідчить про небажання продовження транзиту газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість блокування всієї допомоги Україні від Європейського Союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу через українську територію. Про це повідомляє видання Dennik N.

Фіцо зазначив, що "загроза заходів у відповідь — це єдина мова, яку розуміє Зеленський". Прем'єр також розповів, що планував зустрітися з українським президентом 21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб обговорити питання газового транзиту. Однак зустріч не відбулася.

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Замість цього Зеленський надіслав протокол спільної зустрічі, у якому висловив бажання отримати гарантію підтримки вступу України до НАТО. Фіцо заявив, що відмова від зустрічі в Давосі свідчить про небажання Зеленського змінювати позицію щодо транзиту російського газу.

Прем'єр Словаччини також назвав заяву Зеленського про можливість транзиту газу з Азербайджану "маневром прикриття" і охарактеризував українського президента як "ворога". За його словами, Словаччина наполягає на продовженні закупівлі російського газу та вимагає забезпечення його транспортування через Україну.

"Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині", – сказав словацький премʼєр.

Газопроводи із Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Погрози Фіцо через зупинку транзиту газу через Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито втратить третину своєї території на користь Росії та буде окупована іноземними військами, а також ніколи не стане членом НАТО. Про це повідомляє видання Dennikn, наголошуючи, що проти Фіцо в країні тривають масові протести.

Фіцо також розкритикував підтримку протестів у Словаччині президентом України Володимиром Зеленським, назвавши це "втручанням у внутрішні справи". За його словами, третину учасників акцій протесту проти проросійської політики уряду нібито становлять українці.

У Міністерстві закордонних справ України категорично заперечили будь-яку причетність до кібератаки на словацьку медичну страхову компанію, про яку раніше заявив скандальний прем'єр Роберт Фіцо.

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