Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Наш ворог - Зеленський": Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС

Юрій Берендій
28 січня 2025, 22:27
130
Прем'єр Словаччини видав нову серію погроз Україні через скасування транзиту російського газу і пригрозив блокуванням допомоги від ЄС.
'Наш ворог - Зеленський': Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС
Фіцо поскаржився на небажання України відновити транзит газу із РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Фіцо:

  • Словаччина може заблокувати всю допомогу Україні від ЄС
  • Відмова України від переговорів свідчить про небажання продовження транзиту газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість блокування всієї допомоги Україні від Європейського Союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу через українську територію. Про це повідомляє видання Dennik N.

Фіцо зазначив, що "загроза заходів у відповідь — це єдина мова, яку розуміє Зеленський". Прем'єр також розповів, що планував зустрітися з українським президентом 21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб обговорити питання газового транзиту. Однак зустріч не відбулася.

відео дня

Замість цього Зеленський надіслав протокол спільної зустрічі, у якому висловив бажання отримати гарантію підтримки вступу України до НАТО. Фіцо заявив, що відмова від зустрічі в Давосі свідчить про небажання Зеленського змінювати позицію щодо транзиту російського газу.

Прем'єр Словаччини також назвав заяву Зеленського про можливість транзиту газу з Азербайджану "маневром прикриття" і охарактеризував українського президента як "ворога". За його словами, Словаччина наполягає на продовженні закупівлі російського газу та вимагає забезпечення його транспортування через Україну.

"Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині", – сказав словацький премʼєр.

'Наш ворог - Зеленський': Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС
Газопроводи із Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Погрози Фіцо через зупинку транзиту газу через Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито втратить третину своєї території на користь Росії та буде окупована іноземними військами, а також ніколи не стане членом НАТО. Про це повідомляє видання Dennikn, наголошуючи, що проти Фіцо в країні тривають масові протести.

Фіцо також розкритикував підтримку протестів у Словаччині президентом України Володимиром Зеленським, назвавши це "втручанням у внутрішні справи". За його словами, третину учасників акцій протесту проти проросійської політики уряду нібито становлять українці.

У Міністерстві закордонних справ України категорично заперечили будь-яку причетність до кібератаки на словацьку медичну страхову компанію, про яку раніше заявив скандальний прем'єр Роберт Фіцо.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Словаччини транзит газу транзит газу в Європу Роберт Фіцо
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Інакше не буде: Китай "став в позу" - до чого Сі Цзіньпін закликає Росію і США

Інакше не буде: Китай "став в позу" - до чого Сі Цзіньпін закликає Росію і США

23:26Світ
"Хоче зробити війну безкінечною": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

"Хоче зробити війну безкінечною": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

22:45Україна
Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

22:20Світ
Реклама

Популярне

Більше
Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

Спіймають птаха щастя за хвіст: яких ТОП-5 знаків зодіаку ощасливить лютий

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Дружина Дмитра Комарова вийшла на зв'язок після чуток про розлучення і зробила заяву

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

Нова магнітна буря наближається до України: коли вона почнеться

Останні новини

23:41

Росія влучила по Миколаєву: удар забрав два невинних життя

23:26

Інакше не буде: Китай "став в позу" - до чого Сі Цзіньпін закликає Росію і США

22:45

"Хоче зробити війну безкінечною": Зеленський різко відповів на заяву Путіна

22:27

"Наш ворог - Зеленський": Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС

22:20

Хто переможе у війні: новий китайський ШІ дав чіткий прогноз - деталі

Україну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпекуУкраїну накриє нове похолодання: синоптик попереджає про небезпеку
22:16

"Щасливий": Пугачова і Галкін влаштували собі незабутній вечір - деталі

22:00

Військовий облік по-новому та зухвалі заяви Путіна: головні новини України (дайджест)

21:54

Відомий український музикант вступив до лав ЗСУ

21:52

Орбакайте і Кіркоров об'єдналися у США - що сталося

Реклама
21:52

В ЗСУ формують корпуси: Зеленський оголосив про модернізацію армії

21:32

Для чого в курток два замки: експерти назвали неочікувану функцію

21:32

ВЛК без черг: в Міноборони назвали дату запуску електронних направлень

21:15

Головний біль зникне без таблеток: 6 лайфхаків та правила полегшувального масажу

20:55

Був "приліт" по підприємству: перші деталі про вибух в Миколаєві

20:51

Наталія Валевська вперше показала нового бойфренда

20:17

Китай та Індія відмовляються від російської нафти - причину озвучив Reuters

20:11

"Переговори почались одразу": Путін озвучив цинічні терміни закінчення війни

20:07

Хто не зможе після СЗЧ "спрощено" повернутися в частину: у Міноборони пояснили

19:58

Трамп хоче створити "Залізний купол" над країною: до чого готуються у США

19:53

В кафе у центрі Києва невідомий влаштував стрілянину: подробиці інциденту

Реклама
19:51

В Україну повертаються дощі та сніг: у двох областях оголосили 3 рівень небезпечності

19:48

Породи для душевного тепла: ТОП-3 найласкавіші собаки - вибір експертів

19:43

Знищені десятки дронів і 3,2 т палива: стали відомі наслідки удару по складу БПЛА в РФ

19:26

Захід на Дніпропетровщину: названо наслідки відступу ЗСУ з Великої Новосілки

19:03

На Херсонщині армія РФ продовжує форсувати Дніпро: ЗСУ застосовують нову тактику

18:58

"Тиск має бути на Путіна": глава дипломатії ЄС сказала, як швидко завершити війну

18:34

Данія вирішила не віддавати Гренландію, а Франція може ввести війська на острів

18:15

"Інформація із закритих джерел": у Раді заявили про терміни закінчення війни

18:08

У Мелітополі "бавовна": Андрющенко каже про приліт по скупченню окупантів

18:06

"Будуть серйозні переговори": як зниження цін на нафту вплине на війну в УкраїніВідео

18:00

P2P-платежі: що варто знати про карткові перекази у 2025 році новини компанії

17:37

Хто власник собаки: лише одиниці здогадаються за 7 секунд

17:37

Долар "летить" вгору: НБУ встановив новий курс валют

17:27

Названо власника згорілих ретро-автомобілів під час атаки на Київ

17:20

Справжні генії, до яких слід прислухатися: мольфар назвав рідкісний знак зодіакуВідео

16:55

В Україні вводять нові правила мобілізації та обліку: що зміниться з 28 січня

16:39

"Велика проблема": в ЦПД розповли, чому війська КНДР відступили на Курщині

16:36

Задоволені будуть усі: 4 найкращі свахи за знаком зодіаку

16:35

"Йдуть активні бої": Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині

16:33

Леся Нікітюк вагітна первістком - ЗМІ

Реклама
16:31

Водіїв почали штрафувати за ігнорування хвилини мовчання: є перший інцидент

16:24

"Відкриє нові можливості": "Укрпошта" запустить роботу поштового банку

16:13

Користь чи шкода: що буде, якщо собака з'їсть хурму

15:54

"Вона натякнула - завагітніла": Анатолій Анатоліч зіграє весілля

15:42

"Євробачення-2025": стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

15:32

Укрзалізниця підвищує ціни на квитки: які популярні рейси здорожчають

15:21

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 29 січня

15:20

Слон у порцеляновій лавці: чи вдасться Трампу змусити ОПЕК знизити ціни на нафтуПогляд

15:17

РФ планувала удари по аеродромах базування F-16: СБУ викрила підступний план ФСБФото

15:16

Мінус колона ворожих бронемашин: ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти