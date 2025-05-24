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Чому 25 травня не можна прибирати і вишивати: яке свято і день ангела

Віталій Кірсанов
24 травня 2025, 16:20
76
25 травня найкраще провести час із сім'єю, відвідати церкву і присвятити свій час молитві.
25 травня: яке свято і що не можна робити
25 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 25 травня
  • Народні прикмети
  • Що можна і не можна робити 25 травня

За новим церковним календарем 25 травня церква вшановує Третє обрітення глави Іоанна Предтечі - Хрестителя Господнього; священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського. Також ПЦУ цього дня відзначає відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 25 травня

Третє обрітення глави святого Іоанна Предтечі - важлива подія для православних християн, оскільки Іоанн Хреститель - один із найшанованіших святих. Святиня губилася тричі. Востаннє вона була захована від навали іконоборців, а 850 року її знайшли на місці, яке патріарх Ігнатій побачив у видінні.

відео дня

    Священномученик Ферапонт жив у третьому столітті, був ченцем у монастирі Кіпру. Пізніше став єпископом Кіпрським. Святий помер мученицькою смертю в період гоніння християн імператором Діоклетіаном. Мощі святого зберігалися на Кіпрі, 806 року були перенесені до Константинополя.Святитель Інокентій, архієпископ Херсонський і Таврійський, народився 1800 року в місті Єльці. У 1819 році вступив до Київської духовної академії і мав неабиякий хист до наук. Особливо любив природничі науки. Після закінчення академії був призначений ректором Санкт-Петербурзького Олександро-Невського духовного училища. Там він постригся в ченці і був висвячений у сан ієромонаха.

    У 1826 був зведений у сан архімандрита. Святитель залишив безліч проповідей, а також наукових творів і перекладів. У 1836 році був висвячений на єпископа Чигиринського. Пізніше був переміщений у Харківську єпархію. У 1845 році святитель Інокентій став архієпископом Херсонської і Таврійської єпархій. Підтримував воїнів у Кримській війні, проповідував на фронті та відвідував поранених у лікарні. Помер святий 25 травня 1857 року і був зарахований до лику святих 1997 року.

    Цього дня - 25-та річниця відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. У 2000 році собор було відновлено після руйнування радянською владою, яка вбачала в Михайлівському соборі не тільки релігійну основу, а й свідчення існування самостійної держави з центром у Києві. Золотоверхий собор є одним із головних центрів української церкви, тому його відкриття 25 років тому важливе для українців.

    Народні прикмети

    До 25 травня в народі поширені такі прикмети:

    • роса - добрий знак, що віщує багатий урожай;
    • грім віщує сильні дощі найближчими днями;
    • цвіт горобини обіцяє хороший урожай ягід;
    • похмурий ранок передбачає часті дощі влітку;
    • спів солов'я - до гарної погоди.

    Що не можна робити 25 травня

    Цього року 25 травня випадає на неділю. Віряни йдуть до храмів, оскільки неділя - день тиші, благословення і молитви. У християнських і народних традиціях неділя шанується, тому не слід виконувати важку фізичну роботу, прибирати, шити і вишивати. Не можна сваритися і лаятися в цей день. Найкраще провести час із сім'єю, відвідати церкву і присвятити свій час молитві.

    Іменини та день ангела 25 травня

    25 травня за новоюліанським календарем в Україні відзначаємо день ангела Івана. Іван - українське ім'я, що походить від давньоєврейського Іоанн. Перекладається як "помилуваний Богом", "Божа милість".

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