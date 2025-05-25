Чому 26 травня заборонено виносити сміття: яке свято і день ангела

За новоюліанським календарем 26 травня день ангела відзначають Олена, Іван і Григорій.

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26 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 26 травня

Народні прикмети

Що не можна робити 26 травня

За новим церковним календарем 26 травня християни вшановують апостолів від 70 - Карпа і Алфея, мученика Аверкія і мученицю Олену, преподобного Іоанна Психаїта сповідника, мученика Георгія Нового. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 26 травня

Апостол Карп був учнем апостола Павла, належить до апостолів із 70. Разом зі святим Павлом він проповідував віру Христову. Апостол Павло поставив святого Карпа єпископом міста Берія у Фракії. Святий був убитий за свої проповіді.

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Апостол Алфей також із числа апостолів із 70. Він походив із галілейського міста Капернаума Був батьком відомих апостолів Якова і Левія. Левій при хрещенні отримав ім'я Матвій, він є автором одного Євангелія. Алфей також вважається батьком мучеників Аверкія та Олени.

Святі Аверкій та Олена були християнами і прийняли мученицьку смерть за віросповідання.

Преподобний Іоанн Психаїт народився у VIII столітті та прийняв чернецтво в Психаїтському монастирі неподалік від Константинополя. Сповідник був заарештований за часів іконоборчої єресі. За відмову зректися святих ікон був відправлений у вигнання, де й помер.

Святий Георгій Новий жив у XV столітті на території сучасної Македонії. Юнак був освіченим і дуже здібним до наук, володів ювелірним мистецтвом. Але за сповідування християнства був убитий. Був спалений за відмову прийняти мусульманство.

Народні прикмети

На 26 травня в народі відомі такі прикмети:

багато комарів віщують потепління найближчим часом;

якщо цього дня буде мало комарів, то не варто очікувати великого врожаю вівса;

якщо пташки купаються, очікується дощ;

почути спів зозулі - до спекотного літа;

рясний цвіт горобини - до багатого врожаю.

Що не можна робити 26 травня

Не можна сваритися і лаятися. У народі вірять, що не можна вбивати комарів. Серед забобонів - заборонено виносити сміття. Не варто в цей день лінуватися і спати допізна.

Іменини та день ангела 26 травня

За новоюліанським календарем 26 травня день ангела відзначають Олена, Іван і Григорій.

Олена - ім'я грецького походження. На українські землі прийшло через церковний старослов'янський переклад. Має різні тлумачення, але всі вони пов'язані зі світлом або вогнем.

Іоанн - ім'я з давньоєврейської мови, що означає "помилуваний Богом".

Григорій має грецьке походження і перекладається як "зосереджений" та "уважний".

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