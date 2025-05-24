В України виникли труднощі зі збиванням балістичних ракет РФ: у чому причина

Що сказав Ігнат:
- Росія модернізувала свою балістику
- Системи Patriot тепер спрацьовують не так ефективно
- Союзники можуть удосконалити українську ППО
Країна-агресорка Росія провела модернізацію балістичних ракет, що вплинуло на ефективність роботи систем Patriot, які здатні збивати такого типу зброю. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, мова йде про ракети типу "Іскандер-М", які після удосконалення не так просто перехопити, тому ефективність системи Patriot і може знижуватись.
"Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль", - пояснив Ігнат.
Крім цього на збиття впливає і те, що політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри.
"Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", - додав військовослужбовець.
Водночас Ігнат переконаний, що партнери працюють над тим, щоб знайти рішення для удосконалень на користь систем ППО.
Застосування ворогом Іскандер-М - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 16 травня поки у Стамбулі тривали переговори між Україною і країною-агресоркою Росією, російські окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" для удару по Дніпропетровській області.
Раніше стало відомо, що країна-агресорка Росія може знову обстрілювати ракетами Україну. Однак ресурси ворога зараз обмежені, тому настільки часто, як раніше, РФ вже не зможе наносити удари по Україні, зокрема Іскандерами.
Напередодні в ЦПД спростували інформацію про те, що нібито країна-агресорка Росія проводить підготовку до серійного виробництва ракет Іскандер-М, які матимуть дальність польоту 1000 кілометрів.
Інші новини:
- Відбувся другий етап обміну полоненими 1000 на 1000: перші подробиці
- Яка буде погода у червні 2025: Укргідрометцентр поділився прогнозом
- McDonald's більше не по кишені українцям: що масштабно зросло в ціні
Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред