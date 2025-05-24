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В України виникли труднощі зі збиванням балістичних ракет РФ: у чому причина

Анна Косик
24 травня 2025, 15:52оновлено 24 травня, 17:14
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Україна продовжує застосовувати системи Patriot, які здатні збивати балістику, але їхня ефективність не така, як раніше.
В України виникли труднощі зі збиванням балістичних ракет РФ: у чому причина
Модернізовані Іскандери стали більш небезпечними / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео (ілюстративний)

Що сказав Ігнат:

  • Росія модернізувала свою балістику
  • Системи Patriot тепер спрацьовують не так ефективно
  • Союзники можуть удосконалити українську ППО

Країна-агресорка Росія провела модернізацію балістичних ракет, що вплинуло на ефективність роботи систем Patriot, які здатні збивати такого типу зброю. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, мова йде про ракети типу "Іскандер-М", які після удосконалення не так просто перехопити, тому ефективність системи Patriot і може знижуватись.

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"Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль", - пояснив Ігнат.

Крім цього на збиття впливає і те, що політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри.

"Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", - додав військовослужбовець.

Водночас Ігнат переконаний, що партнери працюють над тим, щоб знайти рішення для удосконалень на користь систем ППО.

В України виникли труднощі зі збиванням балістичних ракет РФ: у чому причина
Patriot / Інфографіка: Главред

Застосування ворогом Іскандер-М - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 16 травня поки у Стамбулі тривали переговори між Україною і країною-агресоркою Росією, російські окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" для удару по Дніпропетровській області.

Раніше стало відомо, що країна-агресорка Росія може знову обстрілювати ракетами Україну. Однак ресурси ворога зараз обмежені, тому настільки часто, як раніше, РФ вже не зможе наносити удари по Україні, зокрема Іскандерами.

Напередодні в ЦПД спростували інформацію про те, що нібито країна-агресорка Росія проводить підготовку до серійного виробництва ракет Іскандер-М, які матимуть дальність польоту 1000 кілометрів.

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Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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війна в Україні ПВО Іскандери ЗРК Patriot Юрій Ігнат Ракетна атака на Україну
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