Солістка Go_A зізналася, чому її виключили з нацжурі "Євробачення-2025"

Артистка назвала причину, через яку її не допустили до оцінювання учасників міжнародного пісенного конкурсу.

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Катерина Павленко порушила важливий пункт із правил / колаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/monokatee

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Катерина Павленко порушила важливий пункт із правил

Катерину замінили на Нателлу Чхартишвілі-Зацаринну

Українська співачка і солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яку виключили зі складу українського журі конкурсу "Євробачення-2025" на вимогу Європейської мовної спілки, вперше прокоментувала цю тему. Її коментар наводить "Суспільне. Черкаси".

Артистка назвала причину, через яку її не допустили до оцінювання учасників міжнародного пісенного конкурсу. За словами Катерини, вона сама порушила важливий пункт із правил.

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"Я просто забула про пункт, що не маю права публічно підтримувати музикантів. Але чомусь я вважала, що публічно підтримувати - це прямо виходити в сторіз і говорити: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статтю, де литовський гурт написав, що їхня улюблена пісня наша. Мені захотілося поділитися. Це була українська якась новина. Я запостила скрін, що цей гурт полюбив нашу пісню, так би мовити. І це сприйняли як фаворитизм, як підтримка учасника, тому попросили мене замінити на іншого", - пояснила Павленко.

Катерину замінили на Нателлу Чхартішвілі-Зацарінну, яка є генеральною продюсеркою музичних телеканалів М1 і М2. Також у складі нацжюрі були артисти Melovin, Дмитро Шуров, Tayanna і танцівниця Олена Шоптенко.

Гурт Ziferblat, який представляв Україну цього року, посів 9 місце і отримав сумарно від журі та глядачів 218 балів. Переможцем шоу став австрійський співак JJ.

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Євробачення 2025 - останні новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

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