РФ готує новий наступ у червні, під загрозою три області: ЗМІ розкрили деталі

У Путіна ніколи не було мети "укласти перемир'я", кампанію планували, навіть незважаючи на перемовини, вважає Ніко Ланге.

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Під загрозою не лише Сумська та Харківська область - аналітик / Колаж: Главред, фото: УНІАН, DeepState

Коротко:

Путін не піде на перемир'я

Агресор Росія готує новий наступ у червні

Під загрозою Харківська, Сумська та Дніпропетровська області

Російські окупанти в червні поточного року можуть піти в новий наступ. Під загрозою три області України - Харківська, Сумська та Дніпропетровська.

Як повідомляє Bild, військовий експерт Ніко Ланге вважає, що Кремль давно запланував такий наступ, "який тепер починається", незважаючи на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом.

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Згідно з оцінкою аналітика, у Путіна "ніколи не було мети укласти перемир'я".

"Росія спробує просунутися в Сумській, Харківській і Сумській області, щоб, крім чотирьох формально "анексованих" регіонів, створити нові проблеми для перемовин", - вважає Ланге.

Також він додав, що окупанти переймають тактику Сил оборони і навчилися вести війну дронів. Москва масово виробляла нові безпілотники і тепер прагне їх застосувати.

"Росіяни копіюють тактику протилежної сторони і тим самим досягають успіху. З тисячами нових дронів і засобами радіоелектронної боротьби вони тепер полюють на українську логістику і щодня десятками виводять її з ладу", - наголосив Ніко Ланге.

Загроза нового наступу Росії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що окупанти РФ ведуть наступ по всьому фронту. Ворог намагається відновити сили, перегрупуватися, і не збирається зупинятися.

Путін може планувати окупацію міста Суми та Сумської області, припустили аналітики Інституту вивчення війни. Раніше він заявив, що РФ планує створити так звану буферну зону поблизу Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

РФ накопичує війська біля Харківської області, готуючись до наступу, повідомили в Sky News. На думку аналітика Майкла Кларка, Кремль може готуватися до військової операції поблизу прикордонних Харкова і Сум.

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