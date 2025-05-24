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РФ атакує Україну ракетами і БпЛА, в небі - 7 бортів Ту-95: де загроза удару

Руслана Заклінська
24 травня 2025, 23:54оновлено 25 травня, 00:32
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Російські безпілотники та ракети атакують Україну.
РФ атакує Україну ракетами і БпЛА, в небі - 7 бортів Ту-95: де загроза удару
Росія підняла у небо 6 бомбардувальників Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, скріншот map.ukrainealarm.com

Що відомо:

  • Росія запустила по Україні БпЛА та балістичні ракети
  • Зафіксовано виліт 7 Ту-95МС з аеродрому "Оленья" та 2 Ту-160 з "Енгельс-2"
  • У Чорному морі — 2 носії "Калібрів"

Ввечері суботи, 24 травня, російські окупанти запустили по території України ударні БпЛА. Водночас злетіли Ту-95МС і Ту-160. Про це повідомили Повітряні сили України і моніторингові канали.

За даними моніторингу, в небі над Україною щонайменше 40 російських безпілотників. Близько 22:30 у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що дрони з'явилися в області.

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"У повітряному просторі зафіксовано безпілотні літальні апарати. Сили ППО ведуть активну роботу по цілях", - йдеться у повідомленні КОВА.

Мешканців області закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Повітряні сили зафіксували активність БпЛА на півдні Харківщини, які рухаються в напрямку Дніпропетровщини. На півночі Чернігівщини безпілотники прямують до Київщини, а в центрі Харківщини – на Полтавщину.

Також БпЛА помічені на півдні Сумщини, вони рухаються у напрямку Полтавщини. На Миколаївщині безпілотники рухаються в бік Кіровоградщини.

Крім цього, військові попередили про наближення дронів до Запоріжжя та Одеси.

"Ворог атакує з повітря, намагайтесь дбати про власну безпеку", - закликав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Близько 23:27 БпЛА на півдні Сумщини тримають курс на Полтавщину. На півночі Чернігівщини безпілотники рухаються у південно-західному напрямку.

О 23:22 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті прогриміли вибухи. Проте о 23:32 в Одеській області скасували повітряну тривогу.

"м.Дніпро! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях", - закликали Повітряні сили.

А вже о 23:34 у Дніпрі пролунали вибухи.

Оновлено 23:56: Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з північного сходу. Незабаром в Києві пролунали вибухи.

"Ворог знову атакує столицю. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" - заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Зліт бомбардувальників Ту-95 і Ту-160

Водночас моніторингові канали зафіксували виліт 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Ці літаки Росія найчастіше використовує для запуску ракет Х-101 та Х-555 по українських містах.

Якщо виліт бойовий, то запуск ракет очікується приблизно між 2:00-3:00, а вхід крилатих ракет у повітряний простір України — близько 03:00 - 04:00.

Також відбувся зліт 2 бортів стратегічної авіації Ту-160 з аеродрому "Енгельс-2". Крім цього, в акваторії Чорного моря перебувають 2х ракетоносії з сумарним залпом до 12 крилатих ракет "Калібр".

РФ атакує Україну ракетами і БпЛА, в небі - 7 бортів Ту-95: де загроза удару
Літаки, якими РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Києву в ніч на 24 травня – що відомо

Нагадаємо, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ — зафіксовані руйнування та постраждалі. По столиці росіяни запустилибагато дронів та ракет.

Внаслідок падіння уламків виникли пожежі та руйнування у кількох районах міста. Так, у Солом’янському районі загорілася житлова квартира, у Святошинському — нежитлове приміщення. Уламки також впали на території Дніпровського, Оболонського та Шевченківського районів. Зокрема, зафіксовано падіння уламків на торговий центр та житловий будинок в Оболонському районі.

Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих: двоє госпіталізовані з Дніпровського району, шестеро отримали допомогу на місці у Святошинському районі.

ДСНС показала наслідки нічного удару по Києву — горіли дві багатоповерхівки у двох районах столиці, а також досі палає нежитлова будівля з фарбами у ще одному районі.

Як повідомляв Главред, один із дронів влучив у квартиру військового з позивним "Сем", який нещодавно повернувся з фронту на реабілітацію. У момент удару в оселі перебували його мама та 14-річний онук. На щастя, вони вижили.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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