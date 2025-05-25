Сплутали з дроном: російська ППО накрила 'дружнім вогнем' свій літак

На території Російської Федерації цієї ночі було неспокійно.

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У Твері БПЛА атакували військовий аеродром / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Цієї ночі у Твері РФ скаржилися на атаку дронів

Російські зенітники сплутали дрон з літаком та намагалися збити власне судно

У ніч на 25 травня російська ППО обстріляла власний військовий літак. Варто зазначити, що саме в цей час у Твері РФ скаржилися на атаку дронів. Про це повідомляє Defense Express.

У матеріалі йдеться, що в російських соцмережах почала ширитися інформація про ймовірне збиття стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 над територією РФ. Однак відео, яке з’явилося згодом, спростувало цю версію.

відео дня

На відео видно, як російські зенітники стріляють по літаку над містом Твер. Форма повітряного судна не схожа на Ту-160. Ймовірно, це був військовий транспортник — можливо, Ту-134 або Ту-154.

Зокрема, у Twitter-акаунті Evergreen Intel зазначено, що це був Ту-134АК з бортовим номером RA-65996, який належить ВКС РФ і злетів з військового аеродрому "Мігалово" на околицях Твері.

Літаки Ту, якими росія обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Інцидент збігся з атакою дронів-камікадзе на регіон. За повідомленнями місцевих тг-каналів, вибухи у Твері почалися приблизно з 02:30 ночі. Зокрема, як визнав губернатор Тверської області Ігор Руденя, дрони летіли в напрямку мікрорайону Мігалово на околиці міста, де розташований однойменний військовий аеродром.

Тому, ймовірно, російська ППО сприйняла власний літак за "дивний дрон" і відкрила вогонь. Втім, судячи з кадрів, ракети все ж не досягли цілі — літак зумів ухилитися від удару.

Як росіяни обстрілювали свій літак - дивіться відео:

Падіння російських літаків - новини за темою

Як писав Главред, у Орловській області Росії сталася авіаційна катастрофа. За попередніми даними, мова йде про падіння багатоцільового гелікоптера типу Мі-8. За даними російських ЗМІ, інцидент стався поблизу населеного пункту Наришкіно, що в Урицькому районі.

Спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України 2 травня 2025 року успішно ліквідували російський Су-30. Збиття відбулося у Чорному морі і офіційно стало першим у світі знищенням бойового літака морським дроном.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові знищили другий за добу літак російських окупантів. Його ліквідували на території тимчасово окупованого Криму.

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