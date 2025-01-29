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"Витрачали гроші, як пʼяні матроси": у Трампа назвали причину заморозки допомоги

Руслана Заклінська
29 січня 2025, 00:12
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Трамп заморожує фінансування програм допомоги для перевірки витрат адміністрації Байдена, заявила прессекретар Білого дому.
'Витрачали гроші, як пʼяні матроси': у Трампа назвали причину заморозки допомоги
Трамп зупиняє фінансування грантів для перевірки витрат Байдена / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказала Лівітт:

  • Адміністрація Трампа вирішила тимчасов зупинити фінансування грантів та кредитів, щоб перевірити ефективність витрат
  • Адміністрація Байдена витрачала кошти "як пʼяні матроси"
  • Соціальна, медична та харчова допомога американцям надається без змін

Адміністрація Байдена витрачала гроші "як пʼяні матроси". Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо тимчасової зупинки фінансування грантів та кредитів необхідне для перевірки ефективності витрат. Про це заявила прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівітт.

"Це тимчасова пауза. Бюджетне управління переглядає федеральне фінансування, яке виділялося... Протягом минулих чотирьох років ми бачили, як адміністрація Байдена витрачала гроші, як пʼяні матроси. Це одна з причин, чому в нас була інфляційна криза", - сказала вона.

відео дня

Лівітт додала, що рішення про замороження фінансування є "дуже відповідальним кроком". За її словами, адміністрація зобов'язана переконатися, що кожен пенні буде витрачений максимально ефективно.

Водночас прессекретарка Білого дому запевнила, що соціальна допомога американцям, медична допомога, допомога з харчуванням та інші виплати безпосередньо людям, продовжуватимуться без змін. Проте США припинили фінансування програм з різноманітності, рівності, інклюзивності та зеленої політики.

Пауза у допомозі від США - останні новини

Нагадаємо, 23 січня Держдеп США призупинив більшість програм іноземної допомоги. Це рішення адміністрації Трампа також передбачає 90-денну паузу у фінансуванні програм допомоги іншим країнам, зокрема через програму USAID, яка реалізує низку проєктів в Україні.

За словами заступниці голови ОП Ірини Верещук, призупинення фінансування USAID - це "несподівана і неприємна новина". Вона наголосила, що пауза на 90 днів від ключового донора "не може не бентежити". Тому Верещук запевнила, що найближчим часом розпочнуться предметні консультації з американськими партнерами з метою якнайшвидшого продовження фінансування проектів з гуманітарного реагування в Україні.

Як повідомляв Главред, Зеленський доручив Кабміну підготувати звіт щодо програм, які втратили фінансування USAID. Віцепрем'єр Олексій Кулеба разом з урядовцями визначають, які саме проєкти залишилися без американської підтримки.

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Що таке USAI?

Ініціатива сприяння безпеці в Україні або USAI — це програма фінансування Міністерства оборони США для підвищення спроможности України ефективніше захищатися від російської агресії шляхом подальшого навчання її Збройних сил, обладнання та консультативних ініціатив, пише Вікіпедія.

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