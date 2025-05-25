'Три роки ми не їли шоколаду': щемливі кадри звільнених з полону українців

Коротко:
- До України повернули ще 303 військовополонених
- Лубінець показав солодкі миті повернення наших захисників
У неділю, 25 травня, відбувся третій, фінальний обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 303 захисників. Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував щемливі кадри звільнених з полону українців.
Лубінець оприлюднив відео, де звільнені з полону ділять між собою шоколад, яким їх пригостили під час зустрічі.
"Три роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з'їмо, тримайте", - каже товаришам молодий захисник.
Хлопці зізналися, що мріяли про це три роки полону.
Також звільнені з російського полону українські захисники передали теплі привітання усім мешканцям столиці з нагоди Дня Києва. Зворушливе відео вони записали по поверненню до України в рамках великого обміну військовополоненими.
Звільнені з полону українські захисники розповіли, що три роки не їли шоколаду - дивіться відео:
Обмін полоненими "1000 на 1000" - останні новини
Як писав Главред, за результатами переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня, вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000.
Зокрема, у неділю, 25 травня, Україна повернула ще 303 своїх захисника з російського полону. Київ і Москва завершили третю частину обміну у форматі 1000 на 1000 осіб.
Цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.
Крім того, додому повертаються 70 захисників Маріуполя.
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Хто такий Дмитро Лубінець
Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.
У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.
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