РФ атакувала Київ і 12 регіонів ракетами та дронами: у містах руйнування, деталі

У ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська агресора Росії здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області. Є постраждалі, фіксуються руйнування.
Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками
Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, для атаки було застосовано стратегічні бомбардувальники РФ Ту-160 і Ту-95МС. Крім того, застосовувалися ракетоносії в Чорному морі, які випустили Калібри.
Ворог застосовував і БПЛА.
Як стверджують військові, основна маса ракет спрямовувалася на центральну частину України та місто Київ.
Вибухи прогриміли в Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.
Атака на Київ 25 травня - подробиці
За інформацією Київської міської військової адміністрації, зафіксовано руйнування в трьох районах - Голосіївському, Дніпровському та Шевченківському.
Поранено 11 осіб. 3 людини загинули.
Голосіївський район
Зафіксовано пошкодження гуртожитку. Була пожежа, яку вже загасили рятувальники. Також повідомляється про падіння в декількох локаціях уламків збитих БПЛА.
Дніпровський район
У районі зафіксовано руйнування 2 поверху приватного будинку. Пожежі на місці не було, уточнили в КМВА.
Шевченківський район
У Шевченківському районі було пошкоджено бізнес-центр.
Київська область
Як повідомив голова КОВА Микола Калашник, тіла двох загиблих унаслідок російської атаки виявлено під час ліквідації пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула після удару по Бучанському району.
Є поранені.
Удар по Харкову
Ворог вдарив по Харкову безпілотниками.
Прильоти були в Новобаварському, Основ'янському та Шевченківському районах, повідомив градоначальник Ігор Терехов. В Основ'янському районі був удар по цивільному підприємству. У Шевченківському - влучання по офісній будівлі.
"Пошкоджено скління в декількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення осколками скла, їй надається медична допомога. Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох осіб", - повідомляв Терехов уночі.
Миколаїв
Згідно з інформацією ДСНС, унаслідок ворожої атаки поранено 5 осіб. 1 людина загинула. Окупанти влучили у п'ятиповерховий житловий будинок.
"Унаслідок нічної атаки БПЛА відбулося влучання у п'ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, зокрема підліток. Зруйновано два поверхи, інші - пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 жителів", - ідеться в повідомленні.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що у важкому стані 17-річний хлопець. Дві жінки госпіталізовані. Ще двом людям надано допомогу на місці.
Одеська область
На Одещині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки.
"Унаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованій серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілів. Пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення поширення поширення полум'я на щільно припарковані автомобілі поруч", - зазначено в повідомленні ДСНС.
Сумська область
Уночі росіяни двічі атакували промислове підприємство в Сумах ударними БПЛА, повідомляє Сумська ОВА.
Як стверджує влада, це вже другий обстріл об'єкта харчового виробництва. До цього ворог завдавав удару по ньому у квітні.
Постраждалих немає.
У Конотопі внаслідок комбінованої атаки росіян повідомлялося про часткові проблеми зі світлом на деяких вулицях. Зафіксовано руйнування об'єкта інфраструктури, розповів мер Артем Семеніхін.
"Жертв і поранених станом на зараз немає... Зруйнований і так зруйнований об'єкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території. Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цей момент, не зафіксовано", - сказав він.
У Житомирській області внаслідок атаки росіян загинули діти
На Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули 3 дітей, повідомили в ДСНС.
Відомо про 12 постраждалих.
"Дітлахам було 8, 12 і 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники", - ідеться в повідомленні.
Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
Нагадаємо, пізно ввечері з суботи на неділю 25 травня, війська РФ запустили по території України і безпілотники. Повідомилося про зліт Ту-95МС і Ту-160, які вночі пустили ракети.
Атака Росії на Україну - головні новини:
Як повідомляв Главред, вночі 21 травня війська РФ атакували Україну. У Сумах через ворожі удари пропадало світло. Були пошкоджені підприємства, фіксувалися пожежі. У Києві працювала ППО.
У ніч на 24 травня ворожі сили атакували Київ. Постраждали 6 районів столиці. У кількох районах фіксувалися пожежі в багатоповерхівках і руйнування.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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