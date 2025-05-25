Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ атакувала Київ і 12 регіонів ракетами та дронами: у містах руйнування, деталі

Андрій Ганчук
25 травня 2025, 07:01оновлено 25 травня, 08:43
894
Окупанти обстрілювали столицю і регіони майже всю ніч, постраждали люди. У Миколаєві ворог влучив у п'ятиповерховий житловий будинок.
Удари РФ по Києву та Одеській області
Кадри наслідки атаки російських окупантів на Київ та Одесу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська агресора Росії здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області. Є постраждалі, фіксуються руйнування.

Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, для атаки було застосовано стратегічні бомбардувальники РФ Ту-160 і Ту-95МС. Крім того, застосовувалися ракетоносії в Чорному морі, які випустили Калібри.

Ворог застосовував і БПЛА.

відео дня

Як стверджують військові, основна маса ракет спрямовувалася на центральну частину України та місто Київ.

Вибухи прогриміли в Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

Атака на Київ 25 травня - подробиці

За інформацією Київської міської військової адміністрації, зафіксовано руйнування в трьох районах - Голосіївському, Дніпровському та Шевченківському.

Поранено 11 осіб. 3 людини загинули.

Голосіївський район

Зафіксовано пошкодження гуртожитку. Була пожежа, яку вже загасили рятувальники. Також повідомляється про падіння в декількох локаціях уламків збитих БПЛА.

Дніпровський район

У районі зафіксовано руйнування 2 поверху приватного будинку. Пожежі на місці не було, уточнили в КМВА.

Шевченківський район

У Шевченківському районі було пошкоджено бізнес-центр.

Наслідки нападу на Київ
Наслідки атаки на Київ / ДСНС
Наслідки нападу на Київ
Наслідки атаки на Київ / ДСНС
Наслідки нападу на Київ
Наслідки атаки на Київ / ДСНС

Київська область

Як повідомив голова КОВА Микола Калашник, тіла двох загиблих унаслідок російської атаки виявлено під час ліквідації пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула після удару по Бучанському району.

Є поранені.

Удар по Харкову

Ворог вдарив по Харкову безпілотниками.

Прильоти були в Новобаварському, Основ'янському та Шевченківському районах, повідомив градоначальник Ігор Терехов. В Основ'янському районі був удар по цивільному підприємству. У Шевченківському - влучання по офісній будівлі.

"Пошкоджено скління в декількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення осколками скла, їй надається медична допомога. Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох осіб", - повідомляв Терехов уночі.

Миколаїв

Згідно з інформацією ДСНС, унаслідок ворожої атаки поранено 5 осіб. 1 людина загинула. Окупанти влучили у п'ятиповерховий житловий будинок.

"Унаслідок нічної атаки БПЛА відбулося влучання у п'ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, зокрема підліток. Зруйновано два поверхи, інші - пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 жителів", - ідеться в повідомленні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що у важкому стані 17-річний хлопець. Дві жінки госпіталізовані. Ще двом людям надано допомогу на місці.

Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві
Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС
Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві
Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС
Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві
Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС
Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві
Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС
Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві
Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС

Одеська область

На Одещині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки.

"Унаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованій серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілів. Пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення поширення поширення полум'я на щільно припарковані автомобілі поруч", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Робота рятувальників в Одеській області
Робота рятувальників в Одеській області / ДСНС
Робота рятувальників в Одеській області
Робота рятувальників в Одеській області / ДСНС
Робота рятувальників в Одеській області
Робота рятувальників в Одеській області / ДСНС

Сумська область

Уночі росіяни двічі атакували промислове підприємство в Сумах ударними БПЛА, повідомляє Сумська ОВА.

Як стверджує влада, це вже другий обстріл об'єкта харчового виробництва. До цього ворог завдавав удару по ньому у квітні.

Постраждалих немає.

У Конотопі внаслідок комбінованої атаки росіян повідомлялося про часткові проблеми зі світлом на деяких вулицях. Зафіксовано руйнування об'єкта інфраструктури, розповів мер Артем Семеніхін.

"Жертв і поранених станом на зараз немає... Зруйнований і так зруйнований об'єкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території. Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цей момент, не зафіксовано", - сказав він.

У Житомирській області внаслідок атаки росіян загинули діти

На Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули 3 дітей, повідомили в ДСНС.

Відомо про 12 постраждалих.

"Дітлахам було 8, 12 і 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники", - ідеться в повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Фото з місця події в Житомирській області
Фото з місця події в Житомирській області / ДСНС
Фото з місця події в Житомирській області
Фото з місця події в Житомирській області / ДСНС
Фото з місця події в Житомирській області
Фото з місця події в Житомирській області / ДСНС

Нагадаємо, пізно ввечері з суботи на неділю 25 травня, війська РФ запустили по території України і безпілотники. Повідомилося про зліт Ту-95МС і Ту-160, які вночі пустили ракети.

Атака Росії на Україну - головні новини:

Як повідомляв Главред, вночі 21 травня війська РФ атакували Україну. У Сумах через ворожі удари пропадало світло. Були пошкоджені підприємства, фіксувалися пожежі. У Києві працювала ППО.

У ніч на 24 травня ворожі сили атакували Київ. Постраждали 6 районів столиці. У кількох районах фіксувалися пожежі в багатоповерхівках і руйнування.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва дрони війна Росії та України Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Руйнування будинків, будівель і пожежі: наслідки ударів РФ по Україні, кадри

Руйнування будинків, будівель і пожежі: наслідки ударів РФ по Україні, кадри

09:43Війна
У Житомирській області внаслідок удару РФ загинули 3 дітей: у ДСНС показали фото

У Житомирській області внаслідок удару РФ загинули 3 дітей: у ДСНС показали фото

08:39Україна
РФ атакувала Київ і 12 регіонів ракетами та дронами: у містах руйнування, деталі

РФ атакувала Київ і 12 регіонів ракетами та дронами: у містах руйнування, деталі

07:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Улюбленець Байрак, актор-путініст Батирєв втратив чергову дружину

Улюбленець Байрак, актор-путініст Батирєв втратив чергову дружину

Чому 25 травня не можна прибирати і вишивати: яке свято і день ангела

Чому 25 травня не можна прибирати і вишивати: яке свято і день ангела

Китайський гороскоп на завтра 25 травня: Щурам - нещасний випадок, Півням - образи

Китайський гороскоп на завтра 25 травня: Щурам - нещасний випадок, Півням - образи

Путін прагне "перемоги": розвідка США розкрила плани Кремля на 2025 рік

Путін прагне "перемоги": розвідка США розкрила плани Кремля на 2025 рік

Росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині: що відповіли в ЗСУ

Росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині: що відповіли в ЗСУ

Останні новини

09:59

Урядові літаки РФ втекли з Москви: Гетьман вказав на цікавий нюанс

09:43

Руйнування будинків, будівель і пожежі: наслідки ударів РФ по Україні, кадриВідео

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 травня (оновлюється)

09:26

Карта Deep State онлайн за 25 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:10

Трамп - людина Путіна в американській владіПогляд

Восени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - ГельманВосени Росія може відмовитися воювати за чотири області, літній наступ провалиться - Гельман
08:58

Гороскоп на тиждень з 26 травня по 1 червня: Терезам - рішення, Дівам - прорив

08:39

У Житомирській області внаслідок удару РФ загинули 3 дітей: у ДСНС показали фотоФото

07:10

Жінки в сукнях відрізняються 3-ма деталями: чи зможете ви їх знайти за 29 секунд

07:01

РФ атакувала Київ і 12 регіонів ракетами та дронами: у містах руйнування, деталіВідео

Реклама
06:10

РФ готує масований наліт дронівПогляд

05:55

Гордість міста стала каналізацією: чому Львів позбувся річки Полтви

05:00

Загадка для найрозумніших: знайдіть захованого метелика за 7 секунд

04:35

Як сказати українською "востребованный работник": вчителька пояснилаВідео

03:33

Українцям підвищать пенсії після виконання однієї вимоги: скільки платитимуть

02:00

Час переродження та нових шансів: 4 знаки до кінця травня зміняться назавжди

24 травня, субота
23:54

РФ атакує Україну ракетами і БпЛА, в небі - 7 бортів Ту-95: де загроза удару

23:05

"Українці - це росіяни з нюансами": Кислиця розкрив деталі переговорів у Стамбулі

22:34

Дочка Кіркорова відповіла на запитання про маму і визвірилася на дітей Пугачової

22:27

"Піхота лізе, як сарана": в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині

21:53

У Європі підготували план на випадок остаточної відмови Трампа від України - ЗМІ

Реклама
21:32

Ziferblat потрапив під обстріл, після повернення з Євробачення

21:24

"Маємо звільнити тисячу": Зеленський сказав, коли завершиться обмін 1000 на 1000Фото

21:01

Шевченко: більше ніж Кобзар — факти, які змінюють уявлення про генія

20:38

Армія РФ змінила тактику наступу: до чого готується ворог на півдні України

20:36

Влупить +5 та литимуть грозові дощі: синоптики оголосили штормове попередження

20:31

Чому на поминках їдять ложками: священник сказав, чи можна використовувати виделкиВідео

19:42

Солістка Go_A зізналася, чому її виключили з нацжурі "Євробачення-2025"

19:33

Долар стрімко "злетить": банкір розповів, яким буде курс до 1 червня

19:10

Кремлю у Сенаті США не вірять, Трампу дали час переконатися у брехні ПутінаПогляд

18:58

Звідки взявся український тризуб: чому Росія боїться герба України

18:40

Путін прагне "перемоги": розвідка США розкрила плани Кремля на 2025 рік

18:20

РФ накопичує війська біля Харківської області, готуючись до наступу - Sky News

17:42

Ворог хоче розпочати масштабну битву на Херсонщині: експерт оцінив шанси РФ

17:42

РФ завершує "мирний договір": у Путіна розповіли, коли його передадуть Україні

17:31

ЄС може відключити 20 банків РФ від SWIFT, а ціну на нафту знизити до $45 - ЗМІ

17:05

Чому Дніпропетровськ став Дніпром: правда про перейменування міста і області

17:02

У Києві Шахед влучив у квартиру військового, який тільки повернувся з фронту

16:47

Який одяг не можна сушити на сонці: лайфхак, як не знищити речі після прання

16:46

"Мамо, я живий": військовий зворушив першою розмовою з мамою після року неволіФотоВідео

16:20

Чому 25 травня не можна прибирати і вишивати: яке свято і день ангела

Реклама
16:00

Не 10 тисяч: скільки кроків справді потрібно проходити на день

15:58

Плачуть соціальні служби: Тодоренко показала, як жорстоко виховує дітей

15:52

В України виникли труднощі зі збиванням балістичних ракет РФ: у чому причина

15:19

Трамп, незважаючи на ризики, зірвав таємницю обміну полоненими в Україні - Politico

15:03

Ростимуть як скажені: чим підгодувати огірки в травні та червні

14:54

McDonald's більше не по кишені українцям: що масштабно зросло в ціні

14:40

Хаотична забудова, каштани та меми: чим запам'яталися мери Києва часів незалежності

14:35

Яка буде погода у червні 2025: Укргідрометцентр поділився прогнозом

14:16

Чому не можна поливати город і сад вдень: експерти дали чітку відповідь

14:00

"Називали бичкою": учасниця Мастер Шеф розповіла про цькування на проекті за українську мову

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти