РФ атакувала Київ і 12 регіонів ракетами та дронами: у містах руйнування, деталі

Окупанти обстрілювали столицю і регіони майже всю ніч, постраждали люди. У Миколаєві ворог влучив у п'ятиповерховий житловий будинок.

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Кадри наслідки атаки російських окупантів на Київ та Одесу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська агресора Росії здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області. Є постраждалі, фіксуються руйнування.

Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, для атаки було застосовано стратегічні бомбардувальники РФ Ту-160 і Ту-95МС. Крім того, застосовувалися ракетоносії в Чорному морі, які випустили Калібри.

Ворог застосовував і БПЛА.

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Як стверджують військові, основна маса ракет спрямовувалася на центральну частину України та місто Київ.

Вибухи прогриміли в Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

Атака на Київ 25 травня - подробиці

За інформацією Київської міської військової адміністрації, зафіксовано руйнування в трьох районах - Голосіївському, Дніпровському та Шевченківському.

Поранено 11 осіб. 3 людини загинули.

Голосіївський район

Зафіксовано пошкодження гуртожитку. Була пожежа, яку вже загасили рятувальники. Також повідомляється про падіння в декількох локаціях уламків збитих БПЛА.

Дніпровський район

У районі зафіксовано руйнування 2 поверху приватного будинку. Пожежі на місці не було, уточнили в КМВА.

Шевченківський район

У Шевченківському районі було пошкоджено бізнес-центр.

Наслідки атаки на Київ / ДСНС

Наслідки атаки на Київ / ДСНС

Наслідки атаки на Київ / ДСНС

Київська область

Як повідомив голова КОВА Микола Калашник, тіла двох загиблих унаслідок російської атаки виявлено під час ліквідації пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула після удару по Бучанському району.

Є поранені.

Удар по Харкову

Ворог вдарив по Харкову безпілотниками.

Прильоти були в Новобаварському, Основ'янському та Шевченківському районах, повідомив градоначальник Ігор Терехов. В Основ'янському районі був удар по цивільному підприємству. У Шевченківському - влучання по офісній будівлі.

"Пошкоджено скління в декількох багатоквартирних будинках. Одна дитина отримала поранення осколками скла, їй надається медична допомога. Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох осіб", - повідомляв Терехов уночі.

Миколаїв

Згідно з інформацією ДСНС, унаслідок ворожої атаки поранено 5 осіб. 1 людина загинула. Окупанти влучили у п'ятиповерховий житловий будинок.

"Унаслідок нічної атаки БПЛА відбулося влучання у п'ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, зокрема підліток. Зруйновано два поверхи, інші - пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 жителів", - ідеться в повідомленні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що у важкому стані 17-річний хлопець. Дві жінки госпіталізовані. Ще двом людям надано допомогу на місці.

Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС

Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС

Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС

Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС

Наслідки удару росіян по житловому будинку в Миколаєві / ДСНС

Одеська область

На Одещині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки.

"Унаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованій серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілів. Пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення поширення поширення полум'я на щільно припарковані автомобілі поруч", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Робота рятувальників в Одеській області / ДСНС

Робота рятувальників в Одеській області / ДСНС

Робота рятувальників в Одеській області / ДСНС

Сумська область

Уночі росіяни двічі атакували промислове підприємство в Сумах ударними БПЛА, повідомляє Сумська ОВА.

Як стверджує влада, це вже другий обстріл об'єкта харчового виробництва. До цього ворог завдавав удару по ньому у квітні.

Постраждалих немає.

У Конотопі внаслідок комбінованої атаки росіян повідомлялося про часткові проблеми зі світлом на деяких вулицях. Зафіксовано руйнування об'єкта інфраструктури, розповів мер Артем Семеніхін.

"Жертв і поранених станом на зараз немає... Зруйнований і так зруйнований об'єкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території. Руйнувань і пошкоджень житлового сектору, станом на цей момент, не зафіксовано", - сказав він.

У Житомирській області внаслідок атаки росіян загинули діти

На Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули 3 дітей, повідомили в ДСНС.

Відомо про 12 постраждалих.

"Дітлахам було 8, 12 і 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники", - ідеться в повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Фото з місця події в Житомирській області / ДСНС

Фото з місця події в Житомирській області / ДСНС

Фото з місця події в Житомирській області / ДСНС

Нагадаємо, пізно ввечері з суботи на неділю 25 травня, війська РФ запустили по території України і безпілотники. Повідомилося про зліт Ту-95МС і Ту-160, які вночі пустили ракети.

Атака Росії на Україну - головні новини:

Як повідомляв Главред, вночі 21 травня війська РФ атакували Україну. У Сумах через ворожі удари пропадало світло. Були пошкоджені підприємства, фіксувалися пожежі. У Києві працювала ППО.

У ніч на 24 травня ворожі сили атакували Київ. Постраждали 6 районів столиці. У кількох районах фіксувалися пожежі в багатоповерхівках і руйнування.

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