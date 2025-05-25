Урядові літаки РФ втекли з Москви: Гетьман вказав на цікавий нюанс

Гетьман припускає, що росіяни, ймовірно, очікують на українську повітряну атаку.

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"Очевидно, це не збіг" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Десять бортів Міноборони РФ вилетіли з Москви на тлі масованого удару по Україні

Російські урядовці злякалися можливих ударів по Москві

У ніч на неділю, 25 травня, близько десяти військових і урядових російських літаків Росії покинули Москву. Що цікаво, це сталося саме у ніч, коли загарбники обстрілювали Україну ракетами та дронами. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV розповів, що це б могло означати.

За його словами, що подібні події навряд чи можна вважати випадковістю.

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Ветеран нагадав, що раніше анонсували представники української влади:

Він згадав, що раніше українські спецслужби попереджали про можливі масовані удари по Москві.

"Називали кількість дронів, які ми планували використовувати, можливо, не тільки по Москві, а по всій Російській Федерації, — це було до тисячі дронів. Тому вони злякались, вони втекли. Це ми розуміємо з того, що ці 10 бортів — це ж не просто так, вони ні з того, ні з сього з Москви вилетіли на схід", - сказав майор запасу.

Гетьман припускає, що росіяни, ймовірно, очікують на українську повітряну атаку.

"Я думаю, що вона незабаром станеться, особливо після таких атак, які ми бачили два дні поспіль на нашу країну, на Київ зокрема", - підкреслив ветеран російсько-української війни.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Масовані атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, пізно ввечері з суботи на неділю 25 травня, війська РФ запустили по території України і безпілотники. Повідомилося про зліт Ту-95МС і Ту-160, які вночі пустили ракети.

Як писав Главред, у ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська агресора Росії здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили майже всі області України. Є постраждалі, фіксуються руйнування.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС, в Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. За даними рятувальників, діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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