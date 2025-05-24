Дочка Кіркорова відповіла на запитання про маму і визвірилася на дітей Пугачової

Алла-Вікторія Кіркорова вперше заговорила про свою біологічну матір.

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Алла-Вікторія відбивалася від підписників / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Коротко:

Про що заговорила дочка путініста Алла-Вікторія

У якій манері вона відповідала своїм підписникам

Дивна і скандальна дочка путініста Філіпа Кіркорова, яка неадекватно поводилася на похороні діда-путініста, несподівано висміялася на дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна, а також відповіла на запитання про свою матір.

Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, у мережі під постами Алли-Вікторії, найімовірніше, у TikTok, користувачі почали порівнювати дітей Кіркорова і дітей Пугачової. Алла-Вікторія під ніком "notalla" стала досить по-хамськи відповідати на коментарі.

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Дочка Кіркорова під ніком "не алла" / Скріншот ТікТок

"Як я пов'язана з Лізою Галкіною?"; "А кому не все одно на іноагентів? Мені взагалі все одно, як вони живуть". Крім того, вона не приховує нелюбові до Алли Борисівни. "Мені неприємна ця людина", - пише вона.

Дочка Кіркорова жорстко відбивається від фоловерів / Фото Стархіт

Дівчинка також вважає, що в неї було щасливе дитинство, бо її нічого не змушували робити. "На відміну від них у мене було щасливе дитинство. Мене ніхто нічого не змушував. Я виросла прекрасною людиною. Не думаю, що гарне дитинство - це стояти біля піаніно по кілька годин на день", - додає дивна дочка путініста.

Одна з підписниць також пожаліла її за те, що вона росла без матері, її тепла. На що донька Кіркорова різко відповіла: "Звідки ви знаєте".

Дочка Кіркорова жорстко відбивається від фоловерів / Фото Стархіт

До слова, усім відомо, що Кіркорову дітей народила сурогатна матір і інформації про неї практично немає в публічному просторі. Тим часом, як було насправді - невідомо.

Донька Кіркорова жорстко відбивається від фоловерів / Фото Стархіт

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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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