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Росія виходить на пік, літній наступ - останній "шанс", - The Washington Post

Андрій Ганчук
25 травня 2025, 14:16оновлено 25 травня, 14:58
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Російські окупанти у 2026 році зіткнуться з проблемами, йдеться в матеріалі.
Путін, війська РФ
На Росію наступного року чекають проблеми з живою силою і технікою - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головне зі статті WP:

  • Якщо не буде миру, окупанти влітку можуть спробувати наступати
  • Наступного року на російську армію чекають проблеми
  • Наступ влітку - ймовірно, останній шанс Росії

Агресор Росія досягає кульмінації своєї здатності проводити наступальні операції, і літній наступ може стати останньою можливістю для окупантів прорвати українську оборону. Уже наступного року росіяни зіштовхнуться з серйозною нестачею живої сили і засобів.

Просування на фронті обходиться Росії дуже дорого

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що незважаючи на відмову Трампа від тиску на Росію, якраз таки зараз може бути найвигідніший момент для реалізації такої політики.

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За оцінками Агентства військової розвідки, у ситуації, коли конфлікт не вдається врегулювати через перемовини або забезпечення надійної допомоги з боку Заходу, війна "ймовірно продовжить повільно розвиватися на користь Росії у 2025 році".

Проте ворожі просування "сповільнюються і продовжують досягатися за рахунок високих втрат особового складу і техніки".

Зазначено, що з моменту повномасштабного вторгнень Москва "втратила щонайменше 10 000 одиниць наземної бойової техніки, включно з більш ніж 3 000 танків, а також майже 250 літаків і вертольотів і понад 10 військово-морських суден".

Противник втрачав 1500 убитих або поранених на день.

"Росія дуже поступово захоплює частини території, але це обходиться непідйомно дорого", - каже ексочільник британського Командування об'єднаних сил Річард Барронс.

"Перспективи" Москви погіршуються

На думку співробітника Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джека Вотлінга, Москва рекордно поповнила свої сили 2025 року, але темпи просування на землі сповільнилися майже до нуля через укріплення і роботу українських БПЛА, які блокують підходи Росії до лінії фронту.

Як стверджують журналісти, неназваний український співробітник служби безпеки сказав, що сповільнення просування РФ на полі бою частково може бути пов'язане з тим, що ворогу довелося перекидати війська до Курської області для відвоювання російської території.

"Росія не може зайняти жодних територій, і така ситуація склалася практично з моменту закінчення українського контрнаступу. Незважаючи на те, що у них все ще є перевага втричі за чисельністю військ - і, можливо, навіть більша за системами [озброєння] - цього все одно недостатньо", - ідеться в матеріалі.

Також наголошується, що Росія може виробляти щонайменше 200 нових танків на рік, проте вона все ще серйозно залежить від відновлення законсервованих танків, запас яких на початок війни оцінювали в 13 тисяч танків. Цей запас, найімовірніше, закінчиться в найближчі декілька місяців.

"Росіяни можуть продовжувати воювати, але... з часом сили ставатимуть дедалі більш і більш демеханізованими, і це справді накладає відбиток на те, як довго вони зможуть підтримувати поточний спосіб дій", - каже Вотлінг.

"Останній шанс" для РФ

Якщо не буде угоди про припинення вогню, Росія, найімовірніше, влітку посилить атаки і спробує прорватися крізь українську оборону, вважають Вотлінг і Барронс. Але це може бути остання можливість для Кремля.

"Росія фактично досягає кульмінації у своїй здатності проводити наступ... Зараз дуже малоймовірно, що у російських військових є обладнання, люди, підготовка і логістика, щоб почати наступ, який прорве українську лінію оборони, і - навіть якщо вони це зроблять - негайно скористатися цим", - вважає Барронс.

На думку старшого співробітника Євразійського центру Карнегі в Росії Дари Массікот, навіть якщо росіянам і вдасться захопити більше територій, то навряд чи вони зможуть повністю окупувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

"Є різниця між відтісненням українців на п'ять-десять кілометрів за раз із великими витратами та наявністю за цим зібраної живої сили і бронетехніки, щоб використати прорив і прорватися через усі ці перешкоди... Це все ще дуже великий рахунок з точки зору необхідного їм обладнання, і я просто не бачу такої концентрації ніде", - каже Массікот.

Причому, на думку західних чиновників, упевненість Путіна в наявності нібито переваги РФ, може ґрунтуватися лише на райдужних оцінках його підлеглих, але не на реальній картині.

"Якщо Україна зможе не допустити Росію до кордонів Донецька відсьогодні і до Різдва, а міжнародні партнери Києва старанно руйнуватимуть економіку Росії, Москві доведеться зробити складний вибір щодо витрат, які вона готова понести для продовження війни", - наголосив Джека Вотлінг.

Новий наступ Росії - головні новини:

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

Глава Кремля Володимир Путін може планувати окупацію міста Суми та Сумської області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Раніше Путін оголосив про плани зі створення "буферної зони" поблизу Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

РФ накопичує війська біля Харківської області, готуючись до наступу, повідомили в Sky News. На думку аналітика Майкла Кларка, Кремль може готуватися до військової операції поблизу прикордонних Харкова і Сум.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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