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"Українці - це росіяни з нюансами": Кислиця розкрив деталі переговорів у Стамбулі

Віталій Кірсанов
24 травня 2025, 23:05
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Росіяни вимагали від України віддати чотири області, обіцяючи згодом вимагати "шість або вісім".
Кислиця розкрив деталі переговорів у Стамбулі
Кислиця розкрив деталі переговорів у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини

Коротко:

  • Представники України почули від росіян пряме заперечення української нації
  • У РФ вважають, що нинішня війна - це коли "росіяни вбивають росіян"

Під час переговорів із російською делегацією у Стамбулі пролунали абсурдні заяви про війну, яка нібито є лише внутрішнім конфліктом між "русскими". Представники України почули від росіян пряме заперечення української нації. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України, член делегації Сергій Кислиця в інтерв'ю "Ми - Україна".

Він зазначив, що росіяни вимагали від України віддати чотири області, обіцяючи згодом вимагати "шість або вісім".

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"Кількість погроз, цинізму й аморальних заяв - це йшло майже суцільним потоком. Ви вже чули про довгі псевдоісторичні екскурси, про те, що сьогодні ми вимагаємо чотири області, завтра будемо вимагати вісім чи шість. Про те, що тут серед членів делегації деякі члени можуть втратити більше родичів", - пригадав дипломат.

Але тільки цим представники країни-агресора не обмежилися, каже Кислиця.

"Я не знаю, чи було це в ЗМІ, але я думаю, що це можна сказати. Наприклад, на якомусь етапі глава російської делегації говорить українській повноважній делегації, яка складається з високих керівників відомств, з військових людей на фронті. І ось глава російської делегації каже: "Ну, ви знаєте, по суті, війна ця, коли росіяни вбивають росіян із певними нюансами". Кінець цитати. Тобто, розумієте, по суті, та країна заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть: ти не українець, ти росіянин. Просто росіяни вбивають росіян", - розповів заступник міністра.

'Українці - це росіяни з нюансами': Кислиця розкрив деталі переговорів у Стамбулі

Дивіться відео про те, як Сергій Кислиця розкрив деталі переговорів у Стамбулі:

Переговори в Стамбулі - що відомо

Як писав Главред, у Стамбулі, 16 травня, відбулися перші за більш ніж три роки прямі мирні переговори між Україною і Росією. Переговори тривали менше двох годин і не привели до істотного прориву у врегулюванні війни.

Нагадаємо, під час переговорів у Туреччині, Росія вимагала виведення українських військ із власної території для припинення вогню, а також висунула інші "неконструктивні умови". Крім цього, росіяни погрожували захопити Харківську та Сумську області.

Як зазначив політолог та історик Олександр Палій, у наступних раундах переговорів Москва може озвучити аналогічні ультиматуми, які вже не стосуватимуться українських територій.

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Хто такий Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року).

Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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війна в Україні Сергій Кислиця мирні переговори переговори в Стамбулі
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