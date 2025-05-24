Армія РФ змінила тактику наступу: до чого готується ворог на півдні України

Армія РФ після багатьох невдач перейшла на тактику малих груп піхоти.

https://glavred.net/front/armiya-rf-izmenila-taktiku-nastupleniya-k-chemu-gotovitsya-vrag-na-yuge-ukrainy-10667504.html Посилання скопійоване

Армія окупантів змінила тактику наступу / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ви дізнаєтеся:

У чому полягає нова тактика наступу окупантів

До чого готуються окупанти в літній період

На півдні України російські військові зібрали певну кількість сил і засобів для літнього наступу, який відбуватиметься малими штурмовими групами. Про те, як відбуватимуться такі наступальні дії, представник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі каналу "Ми - Україна".

За його словами, традиційно вважається, що для здійснення прориву треба зібрати велику кількість сил і засобів: штурмові підрозділи, підрозділи прориву, підрозділи першого, другого, третього ешелонів, групи підтримки. Однак тепер російська армія діє по-іншому: після багатьох невдач вона перейшла на тактику малих груп піхоти.

відео дня

"Він (ворог, - ред.) діє так. Є наша траншея, наше укріплення, наша позиція. Туди наноситься ураження всіма засобами, які є в нього на озброєнні, а це і керовані авіаційні бомби, і артилерія, і керовані авіаційні ракети, FPV-дрони, засоби РЕБ. Він здійснює вплив на цю позицію", - розповів Волошин.

У результаті, каже він, ця позиція фактично руйнується - там не залишається жодного укріплення, жодного сховища, жодної вцілілої траншеї, щоб тримати оборону.

"І потім під прикриттям РЕБу, дронів, авіації заходить швидко на мотоциклах, баггі, квадроциклах мала група піхоти в кількості 5-7 осіб, і так ворог здійснює просування, вклинювання в нашу оборону, захоплення наших позицій і наших населених пунктів", - пояснив військовий.

Він запевнив, що для проведення таких штурмових дій влітку на півдні "ворог зібрав певну кількість сил і засобів".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресора Росії намагається прорватися на територію Сумщини, але ландшафт області та специфіка ведення бойових дій не дають змоги ворогу пройти українську оборону.

Раніше стало відомо, що російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ в Курській області ще не завершена, там досі перебувають наші військові.

Армія країни-агресора Росії активізувала бойові дії на правому березі Херсонської області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред