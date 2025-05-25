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Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв

Андрій Ганчук
25 травня 2025, 12:34оновлено 25 травня, 13:28
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Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту повернулися додому. Серед них - захисники Маріуполя.
Обмін полоненими
Додому повернулися і 70 захисників Маріуполя / Telegram-канал Володимира Зеленського

Головне:

  • Україна повернула додому 303 захисника
  • Серед них - 70 захисників Маріуполя
  • Повернулися представники рядового та сержантського складу

Україна повернула ще 303 своїх захисника з російського полону. Київ і Москва завершили третю частину обміну у форматі 1000 на 1000 осіб, про який раніше вдалося домовитися в Туреччині. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"303 українських захисники вдома. Третя частина обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитися в Туреччині, завершена.

відео дня

Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв
  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв
  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв
  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв
  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв
  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв
  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв
  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв
  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв
  • Обмін полоненими з Росією: Зеленський оголосив про повернення додому 303 героїв

Також президент подякував команді, якій вдалося повернути додому українських захисників і додав, що робота триває.

"Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов'язково повернемо кожного і кожну з російського полону!" - наголосив Володимир Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав відео повернення українських героїв додому.

Дивіться відео повернення героїв додому, в Україну:

Військові повертаються додому в рамках обміну полоненими
Військові повертаються додому в рамках обміну полоненими / Скріншот Главред

Повертаються додому 70 захисників Маріуполя

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що всі звільнені з полону - представники рядового та сержантського складу. Цю інформацію раніше оприлюднили

"Цього разу серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі 303 звільнених сьогодні Захисників - чоловіки, представники рядового та сержантського складу", - вказали Telegram-каналі Координаційного штабу.

Воїни воювали на ключових напрямках.

Крім того, додому повертаються 70 захисників Маріуполя.

"Звільнені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, у Запоріжжі та Харківській області, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Додому повертаються 70 Захисників Маріуполя", - підкреслюється в повідомленні.

Обмін полоненими між Україною і Росією - головні новини:

Як повідомляв Главред, у рамках перемовин у Стамбулі Київ і Москва домовилися про обмін полоненими. Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українська сторона спробує забрати додому тих, кого зможе.

Україна провела перший етап обміну полоненими 1000 на 1000, після чого 23 травня додому повернулися 390 українців. Серед них як захисники, так і цивільні.

На другому етапі, 24 травня, додому повернулися 307 українських захисників. За два дні загалом вдалося повернути в Україну 697 військових.

Інші новини:

Обмін полоненими 1000 на 1000

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між українською та російською делегаціями. Підсумком зустрічі стала домовленість про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Головою української делегації виступив міністр оборони Рустем Умєров, який одразу після завершення переговорів підтвердив досягнуту домовленість. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який також визнав факт укладання угоди.

Одразу після досягнення домовленості українська сторона активізувала підготовчі дії. Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про формування обмінних списків, а СБУ проінформувала про роботу Об’єднаного координаційного центру зі звільнення полонених. Також паралельно готувалася необхідна інфраструктура — спеціальні місця для прийому, команди медиків та фахівці з психологічної реабілітації.

19 травня президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов.

"З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - казав Зеленський.

У наступні дні було затверджено покроковий план реалізації обміну, який, за словами Умєрова, враховує як безпекові, так і гуманітарні аспекти. Україна офіційно передала російській стороні узгоджений список 22 травня. У Москві підтвердили отримання і заявили про направлення власного списку у відповідь.

Президент Зеленський повідомив, що українські фахівці ретельно перевіряють кожне прізвище зі списку РФ. Глава ОП Андрій Єрмак згодом заявив, що всі підготовчі процедури з українського боку завершені, і тепер справа за російською стороною.

У РФ тим часом попередили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може зайняти кілька днів. Як стало відомо, він триватиме три дні.

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