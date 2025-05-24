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РФ накопичує війська біля Харківської області, готуючись до наступу - Sky News

Віталій Кірсанов
24 травня 2025, 18:20
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Передбачається, що у Росії є "вікно" в чотири місяці для прориву оборони українських військ.
Росія стягує десятки тисяч військових у бік Харкова
Росія стягує десятки тисяч військових у бік Харкова / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

Коротко:

  • У РФ навряд чи є ресурси для наступу на Харків або Суми
  • Російські запаси радянської техніки будуть вичерпані до середини осені

Після витіснення українських військ із Курської області РФ залишки 50-тисячного російського угруповання розташувалися біля кордону з Харківською областю. Про це 24 травня повідомляє Sky News із посиланням на високопоставленого українського військового діяча.

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк стверджує, що зосередження військ є наслідком російської операції з витіснення України з Курського регіону. Але тепер залишається питання, чи продовжать вони наступальну операцію, сказав він.

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Деякі з найдосвідченіших російських військових, зокрема десантників, були направлені для посилення участі в Курській операції і все ще можуть перебувати серед зібраних військ. Кларк зазначає, що якщо вони залишаються там, є ймовірність, що їх можуть кинути на якісь інші завдання в цьому районі. Якщо ж ці підрозділи знову з'являться в районі Покровська на Донеччині, це означатиме, що вони не збираються нарощувати масштабний стратегічний наступ у районі Харкова, заявив аналітик.

Кларк вважає, що Росія, можливо, готується до великого наступу поблизу прикордонних міст Харків і Суми. Це може бути або пряма атака на одне з міст, або спроба захопити більшу частину прилеглої території, звільненої Україною восени 2022 року, йдеться в публікації. Однак Кларк не вважає, що у Росії є ресурси для масштабного наступу на Харків або Суми цього літа, оскільки замість цього Кремль вирішив спробувати атакувати на великих ділянках лінії фронту. На його думку, росіяни вже витратили сили, які вони могли б використовувати для стратегічного наступу.

Масштабний наступ військ РФ уздовж усієї лінії фронту або її частини очікували вже деякий час, але поки що його не було повністю реалізовано. Передбачається, що у Росії є "вікно" в чотири місяці для прориву оборони українських військ, перш ніж погода почне змінюватися, а також почнуть виснажуватися запаси радянських танків.

Доктор Джек Вотлінг, військовий експерт з аналітичного центру RUSI, стверджує, що Росія, найімовірніше, зробить "м'який запуск" свого наступу, а не швидкий маневр великими механізованими підрозділами. За його словами, для другого способу у росіян недостатньо сил. Натомість літній наступ, найімовірніше, буде супроводжуватися постійним зростанням кількості та масштабів атак на території, що розширюється, додав він. За словами аналітика, є ознаки того, що цей процес уже почався.

Вотлінг додав, що російські запаси застарілої радянської техніки, від танків і бойових машин піхоти до артилерійських знарядь, буде вичерпано до середини осені, тому здатність Росії поповнювати втрати буде повністю залежати від того, що вона зможе виробити з нуля.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресора Росії намагається прорватися на територію Сумщини, але ландшафт області та специфіка ведення бойових дій не дають змоги ворогу пройти українську оборону.

Раніше стало відомо, що російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ в Курській області ще не завершена, там досі перебувають наші військові.

Армія країни-агресора Росії активізувала бойові дії на правому березі Херсонської області.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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