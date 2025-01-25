Держдепартамент США призупинив допомогу Україні - Politico

За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю випустив нові вказівки.

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Держдепартамент США тимчасово призупинив допомогу Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Фінансування іноземної допомоги призупиняється на 90 днів

Представники USAID також отримали вказівку зупинити проєкти

Держдепартамент США запроваджує негайне і масштабне призупинення іноземної допомоги, включно з допомогою Україні.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на розпорядження Марко Рубіо, пише Главред.

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За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю випустив нові вказівки, які припиняють фінансування більшості наявних програм іноземної допомоги на 90 днів.

Підтверджується, що виділення коштів на вже схвалені проєкти, включно з допомогою Україні, тимчасово заморожено.

Розпорядження допускає винятки для військового фінансування Єгипту та Ізраїлю, а також на випадки надзвичайної продовольчої допомоги. Однак фінансування для таких ключових союзників, як Україна, Йорданія і Тайвань, призупинено, зазначають джерела.

Чиновники Держдепартаменту попереджають, що це рішення може спричинити цивільні позови через невиконання умов наявних контрактів. Попри це, у вказівках зазначається, що подальші рішення про продовження, зміну або припинення програм буде ухвалено після завершення аналізу, який має бути подано через 85 днів.

За даними Reuters, представники USAID також отримали вказівку зупинити проєкти, пов'язані з Україною.

Серед заморожених ініціатив - підтримка шкіл, надання медичної допомоги, зокрема екстреної допомоги матерям і вакцинації дітей.

Водночас, кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш із посиланням на Пентагон стверджує, що указ Держдепу не стосується допомоги Україні.

Указ Держдепу не стосується допомоги Україні, повідомив журналіст / Фото: скриншот

Допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким на три місяці призупиняється надання нової допомоги іноземним державам у сфері розвитку. У документі також передбачено перегляд програм міжнародної підтримки, щоб вони відповідали його зовнішньополітичній стратегії "Америка насамперед". Як повідомляє The Hill, це рішення пов’язане з раніше підписаним указом, що зобов’язує Державний департамент проводити політику, спрямовану на пріоритети США, хоча конкретні деталі цієї стратегії не уточнені.

Водночас указ Трампа про 90-денну паузу у фінансуванні міжнародної допомоги не поширюється на військову підтримку України. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, наголосивши, що обмеження стосуються інших напрямків.

Адміністрація Трампа підтвердила готовність продовжувати військову підтримку України. Однак Вашингтон водночас наполягає, щоб країни-члени НАТО збільшили оборонні витрати до 5% від свого ВВП. Як зазначає Financial Times, команда Трампа вже поінформувала про це європейських чиновників.

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