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"Маємо звільнити тисячу": Зеленський сказав, коли завершиться обмін 1000 на 1000

Руслана Заклінська
24 травня 2025, 21:24
108
Путін відмовляється від припинення вогню, що щодня призводить до жертв і посилення санкцій, наголосив президент.
'Маємо звільнити тисячу': Зеленський сказав, коли завершиться обмін 1000 на 1000
Україна повернула ще 307 воїнів, обмін триває / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, СБУ, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Ключові тези Зеленського:

  • За два дні з російського полону повернуто 697 осіб
  • Заплановано третій етап обміну - він має відбутися 25 травня
  • Путін відмовляється від припинення вогню

Україна продовжує повертати своїх захисників із російського полону. У суботу, 23 травня, відбувся другий етап великого обміну, під час якого додому повернулися ще 307 українських воїнів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Серед звільнених — рядові й сержанти, переважно військовослужбовці Збройних Сил України, а також представники Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Загалом за два дні обміну з полону звільнено 697 українців.

відео дня

Президент підкреслив, що більшість з них потрапили у полон РФ на території Донецької області — зокрема, ще у 2022 році. Інші потрапили в полон у Херсонській, Запорізькій, Харківській областях, а також на Луганщині.

"Завтра третій етап. Ми маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував усім міжнародним партнерам і лідерам, які підтримують Україну в цьому процесі. Зеленський також окремо подякував українським підрозділам на передовій, а також правоохоронцям, які поповнюють обмінний фонд.

"Наші активні дії – це завжди, зокрема, дії заради такої можливості – обмінювати наших із полону", - зазначив він.

  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмін полоненими 24 травня
    Обмін полоненими 24 травня фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Путін відмовився від припинення вогню

Зеленський наголосив, що лідер Росії Володимир Путін неодноразово відмовлявся від припинення вогню. Це, за словами президента, нічого не дає Кремлю, окрім щоденних жертв і посилення санкційного тиску.

"Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат. Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру. Дякую всім у світі, хто з нами, з Україною, з українцями", - сказав президент України.

Обмін полоненими 1000 на 1000 - новини України

Як повідомляв Главред, 23 травня відбувся перший етап масштабного обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися 390 українців — серед них як військовослужбовці, так і цивільні.

У суботу, 24 травня, в рамках другого етапу обміну до України повернулися ще 307 українських захисників. Загалом за два дні вдалося визволити 697 українців з російського полону.

Цього разу вдалося звільнити також захисників із окремих бойових підрозділів, які раніше вважалися зниклими безвісти. Усі звільнені — чоловіки віком від 25 до 61 року. Частина з них має поранення або хронічні захворювання, отримані під час перебування в неволі.

Третій етап обміну заплановано на найближчу добу — за словами глави держави, процес триває без уповільнень.

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Обмін полоненими 1000 на 1000

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між українською та російською делегаціями. Підсумком зустрічі стала домовленість про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Головою української делегації виступив міністр оборони Рустем Умєров, який одразу після завершення переговорів підтвердив досягнуту домовленість. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який також визнав факт укладання угоди.

Одразу після досягнення домовленості українська сторона активізувала підготовчі дії. Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про формування обмінних списків, а СБУ проінформувала про роботу Об’єднаного координаційного центру зі звільнення полонених. Також паралельно готувалася необхідна інфраструктура — спеціальні місця для прийому, команди медиків та фахівці з психологічної реабілітації.

19 травня президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов.

"З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - казав Зеленський.

У наступні дні було затверджено покроковий план реалізації обміну, який, за словами Умєрова, враховує як безпекові, так і гуманітарні аспекти. Україна офіційно передала російській стороні узгоджений список 22 травня. У Москві підтвердили отримання і заявили про направлення власного списку у відповідь.

Президент Зеленський повідомив, що українські фахівці ретельно перевіряють кожне прізвище зі списку РФ. Глава ОП Андрій Єрмак згодом заявив, що всі підготовчі процедури з українського боку завершені, і тепер справа за російською стороною.

У РФ тим часом попередили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може зайняти кілька днів. Як стало відомо, він триватиме три дні.

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