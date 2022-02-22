Ультиматуми Путіна: Україна має визнати Крим та відмовитися від вступу до НАТО

Путін висунув Україні ультиматуми / скріншот

Президент РФ Володимир Путін висунув Україні ультиматуми - для довгострокового врегулювання ситуації необхідно, щоб Київ визнав російську анексію Криму і відмовився від вступу до НАТО.

"Ці питання ми обговорювали в ході зустрічей з нашими європейськими партнерами і, власне кажучи, з нашими американськими партнерами ми теж говорили про це не один раз. По-моєму, публічно це не звучало, але я скажу. Природно, питання звучить, що ж з обох сторін або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на нашу думку, вважалася врегульованою в довгостроковій європейській перспективі, і щоб ми могли жити спокійно... Ну я вам цю страшну маємницю розкрию - перше, що треба зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та в Криму",- зазначив Путін під час пресконференції.

За його словами, він не розуміє, чим рішення за підсумками "референдуму" в Криму відрізняється від рішення влади Косово. Путін також підкреслив, що другою вимогою є те, щоб Україна сама відмовилася від вступу до НАТО і реалізувала ідею нейтралітету.

І остання, за його словами, вимога - демілітаризація України. Водночас він додав, що вирішення проблеми Донбасу вже нібито "стало неактуальним".

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

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Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " та " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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