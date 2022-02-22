"Росія створила Україну": посольство США потролило Путіна

Володимир Путін вважає, що Україну створила Росія / Reuters

Напередодні, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін визнав незалежність ОРДЛО - так званих "ЛНР " і"ДНР". Про це він заявив в ході тривалого звернення, яке стало свого роду "екскурсом в історію" за його ж версією.

Зокрема, Путін заявив, що Росія створила Україну (Новоросію, за його словами). І прив'язав до створення території нашої країни багатьох політичних діячів, в тому числі і "вождя світового пролетаріату" Володимира Леніна.

Як відомо, в Росії цей фейк давно став "фактом". Однак світ незгодний з такою версією історичних подій, яка суперечить підтвердженій інформації.

Зокрема, посольство США в Україні не втрималося і потролило главу країни-агресора.

читайте такожМорок невизначеності впав, втрати будуть: Резніков звернувся до солдатів після вторгнення РФДипломати опублікували на своїй офіційній сторінці в Facebook картинку з історичним екскурсом, в якій показали, що було на місці Росії та України в один і той же час.

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Примітно, що в той час, коли в нашій країні одна за одною з різницею всього в кілька десятків років, починаючи з 996 року почали зводити церкви, на місці нинішньої Москви був густий непрохідний ліс.

Посольство США потролило Путіна / facebook.com/usdos.ukraine

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".