УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Росія створила Україну": посольство США потролило Путіна

22 лютого 2022, 16:33

Путін заявив, що Україну створила Росія, і отримав вичерпну відповідь

Володимир Путін
Володимир Путін вважає, що Україну створила Росія / Reuters

Напередодні, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін визнав незалежність ОРДЛО - так званих "ЛНР " і"ДНР". Про це він заявив в ході тривалого звернення, яке стало свого роду "екскурсом в історію" за його ж версією.

Зокрема, Путін заявив, що Росія створила Україну (Новоросію, за його словами). І прив'язав до створення території нашої країни багатьох політичних діячів, в тому числі і "вождя світового пролетаріату" Володимира Леніна.

Як відомо, в Росії цей фейк давно став "фактом". Однак світ незгодний з такою версією історичних подій, яка суперечить підтвердженій інформації.

Зокрема, посольство США в Україні не втрималося і потролило главу країни-агресора.

читайте такожМорок невизначеності впав, втрати будуть: Резніков звернувся до солдатів після вторгнення РФДипломати опублікували на своїй офіційній сторінці в Facebook картинку з історичним екскурсом, в якій показали, що було на місці Росії та України в один і той же час.

Реклама

Примітно, що в той час, коли в нашій країні одна за одною з різницею всього в кілька десятків років, починаючи з 996 року почали зводити церкви, на місці нинішньої Москви був густий непрохідний ліс.

false
Посольство США потролило Путіна / facebook.com/usdos.ukraine

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

viber
Володимир Путін новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Росія створила Україну": посольство США потролило Путіна». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах"Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах Україна - у зоні турбулентності: астролог дала прогноз, чи буде війна з Росією у 2022 роціУкраїна - у зоні турбулентності: астролог дала прогноз, чи буде війна з Росією у 2022 році Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміниГороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміни Зубна паста для кімнатних рослин: як приготувати незвичайне і ефективне добриво для квітівЗубна паста для кімнатних рослин: як приготувати незвичайне і ефективне добриво для квітів Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімкиРосія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімки

Останні новини

18:07

Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопом

17:52

Астролог озвучила руйнівний сценарій для України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:34

Розрив стосунків - це не оголошення війниПогляд

17:33

"Віддавати свої землі божевільному ми не будемо": Роман Зозуля передав Путіну "полум'яний привіт"

17:23

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

Реклама
17:21

"Вбивцям не місце на конкурсі": українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022

16:58

Розрив дипвідносин України з Росією - що це означаєВідео

16:44

Євросоюз підготував жорсткі санкції проти 350 депутатів Держдуми РФ

16:40

Ситуація різко змінилася: долар в Україні подолав позначку 29 гривеньВідео

16:39

Атака РФ і бездіяльність в ООН: Україна готує контрудар через порушення "Будапешту"

16:33

"Росія створила Україну": посольство США потролило ПутінаВідео

16:28

Путін зізнався, чи планує розширити РФ до кордонів Російської імперіїВідео

16:28

Ціна на газ у Європі по 2000 євро: РФ вибухнула погрозою через зупинку ПП-2

16:15

Зеленський провів переговори з ЕрдоганомВідео

16:10

Як змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удомаВідео

15:54

"Молочка" сильно злетить в ціні: експерти пояснили, чому уряд не зможе стримати подорожчанняВідео

15:17

"Ця людина абсолютно божевільна": прем'єр Нідерландів жорстко висловився на адресу Путіна

15:14

Ціни на меблі в Україні різко пішли вгору

15:12

Дозволяють відстежувати армію РФ на кордоні: київські IT-шники створили інтерактивну картуВідео

15:09

"Велике будівництво" взялось за курортні маршрути Миколаївської області

Реклама
14:57

"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР"

14:52

Британія "розтрощила" Росію жорсткими санкціями за визнання "ЛДНР"Відео

14:51

Тепер офіційно: відомо ім'я представника України на Євробаченні-2022 в ТуриніВідео

14:40

Пора виходити з логіки РФ: не існує окремих проблем Криму і ДонбасуПогляд

14:35

Путін хоче цинічно продавити ЗахідПогляд

14:25

Сонце пригріє вже по-весняному, але дощі зіпсують все: зима в Україні закінчиться не за календарем

14:15

Росія повністю визнала "ЛДНР": Радфед ратифікував угодиВідео

14:12

Визнання РФ незалежності "ЛДНР": Російські мільярдери за добу втратили 8 млрд доларівВідео

13:59

РФ офіційно вийшла із Мінських угод: у Кремлі заявили, що це більше не актуальноВідео

13:57

Помилки з Грузією 2008 року повторити не можна: Зеленський закликав розтрощити ПП-2

13:39

Вторгнення уже почалося: Джонсон попередив про "нову ірраціональну поведінку РФ"Відео

13:39

Шольц оголосив про повну зупинку Німеччиною сертифікації Північного потоку-2

13:38

"Не була і не буде частиною Росії": спортсменка пояснила Путіну, чому не Ленін створив Україну

13:34

"Дайте спокій моїй країні!": як українські зірки відреагували на визнання Путіним ЛДНРВідео

13:17

Путін націлився в Україні на три великі міста-Bloomberg

13:17

Москва не бажає розривати дипвідносини з Україною - ПєсковВідео

13:03

"Росія визнає "ЛНР" і "ДНР" в межах проголошення": у Кремлі дали офіційний коментар

13:00

Гороскоп на завтра, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економіїВідео

12:58

Військові бази і паспорти: Держдума РФ ратифікувала "договір про дружбу" з "ЛДНР"

12:47

Чверть українців готова воювати, ще чверть допомагатиме армії - опитування

Реклама
12:38

Україна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу – ЗеленськийВідео

12:35

Морок невизначеності впав, втрати будуть: Резніков звернувся до солдатів після вторгнення РФВідео

12:16

"РФ має дотримуватися здорового глузду": президент Туреччини засудив визнання Росією "ЛДНР"Відео

12:16

Гороскоп для Стрільців на березень 2022: неймовірне везіння, підвищення та медовий місяцьВідео

12:12

Зеленський пообіцяв зайнятися розривом дипвідносин з Росією та заговорив про воєнний станВідео

12:00

Російський дідусь хоче відновити СРСР, тому що у нього тоді ще стоявВідеоблоги

11:56

У Луцьку за президентською програмою реконструювали спорткомплекс національного технічного університету

11:44

Визнання "ЛНР/ДНР": перемога чи програш ПутінаПогляд

11:43

У "Слузі народу" запропонували розірвати дипвідносини з Росією через рішення ПутінаВідео

11:42

Бойовики "ЛНР" поклали око на всю Луганську область і пригрозили УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти