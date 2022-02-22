Військові бази і паспорти: Держдума РФ ратифікувала "договір про дружбу" з "ЛДНР"

За "угоди" Росії та "ЛДНР" проголосували 400 депутатів / Скріншот YouTube-трансляція Intime

Державна Дума Росії одноголосно в трьох читаннях проголосувала за ратифікацію так званих "угод про дружбу" з російськими незаконними утвореннями "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі. Рішення підтримали одноголосно всі депутати.

Держдума РФ у вівторок, 22 лютого, одноголосно проголосувала за підписані раніше президентом Росії Путіним і ватажками "ДНР" і "ЛНР" Пушиліним і Пасічником "договори про дружбу" між Москвою і окупованими Донецьком з Луганськом.

читайте також"РФ має дотримуватися здорового глузду": президент Туреччини засудив визнання Росією "ЛДНР"За проголосували всі 400 російських парламентарія.

РБК повідомляє, що в МЗС РФ заявили про визнання Москвою "ДНР" та "ЛНР" у межах тих "кордонів", у яких вони здійснюють свої "владні повноваження".

"Росія визнає ДНР та ЛНР в межах, у рамках яких керівництво ДНР і ЛНР реалізують свої владні повноваження і юрисдикцію", - сказав заступник голови МЗС Андрій Руденко.

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Нагадаємо, договори про "дружбу "Росії з "ЛДНР" передбачають можливість будівництва військових баз на територіях учасників угод, російську паспортизацію на окупованому Донбасі і спільну "охорону кордонів".

Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Росією "державності" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали договір про дружбу.

Російська Федерація в рамках указу Путіна ввела свої війська на окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації сказав, що визнання Москвою "ЛДНР" може означати вихід російської сторони з "Мінська". Глава держави підкреслив, що Київ у зв'язку з такими обставинами ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, терміновий саміт в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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