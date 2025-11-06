Чи є загроза тотального блекауту: РФ обрала цілі нових масованих ударів

У РФ не буде досягнень у спробах повного знищення енергетичного сектора України, вважає Геннадій Рябцев.

РФ масовано б'є по Україні

Важливе із заяв Рябцева:

РФ намагається домогтися повного знищення енергетичного сектора України

В Україні можуть бути тільки відключення за командою диспетчера

Експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев заявив про те, що у країни-агресора РФ не буде досягнень у спробах повного знищення енергетичного сектора України.

Як підкреслив він у матеріалі на Главреді, масовані удари РФ розраховані на самих росіян.

"Якщо говорити про відключення електроенергії в Києві, то насамперед зазначу: слово "блекаут" слід викреслити з лексикону українських журналістів. Блекаут - це коли система не може відновитися після збою, а в Україні система може відновитися після збоїв. У нас жодного разу не було блекауту - була тільки загроза блекауту 23 листопада 2022 року, але тоді добре спрацювали диспетчери Укренерго, які дуже вдало переконфігурували систему в ручному режимі. Тоді блекауту вдалося уникнути", - вважає експерт.

За його словами, в Україні можуть бути тільки відключення за командою диспетчера Укренерго.

"Тому жодних блекаутів в Україні не буде. І тут ми впираємося в той другий крок, про який йшлося вище, тобто спроби РФ від'єднати правобережжя від лівобережжя", - зазначив він.

Рябцев також нагадав про те, що навколо Києва багато ліній електропередач, зокрема високовольтних, які з'єднують правобережжя з лівобережжям.

"Тому в Києві нестача електричної енергії виникає через те, що велика кількість енергії йде транзитом через наш регіон на лівий берег України, щоб компенсувати там нестачу. Саме тому і вводяться графіки стабілізаційних відключень", - додав він.

Нові обстріли РФ - попередження експерта

Військовий аналітик Олег Жданов заявив, що ризик масштабного ракетно-дронового удару територією України, як і раніше, залишається високим - така атака може розпочатися в будь-який час. За словами експерта, Росія перебуває в стані повної бойової готовності. Він підкреслив, що на озброєнні у противника постійно є від 300 до 400 ударних безпілотників, а часом їхня кількість збільшується до 500 одиниць.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

