Чи є загроза тотального блекауту: РФ обрала цілі нових масованих ударів

Експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев заявив про те, що у країни-агресора РФ не буде досягнень у спробах повного знищення енергетичного сектора України.
Як підкреслив він у матеріалі на Главреді, масовані удари РФ розраховані на самих росіян.
"Якщо говорити про відключення електроенергії в Києві, то насамперед зазначу: слово "блекаут" слід викреслити з лексикону українських журналістів. Блекаут - це коли система не може відновитися після збою, а в Україні система може відновитися після збоїв. У нас жодного разу не було блекауту - була тільки загроза блекауту 23 листопада 2022 року, але тоді добре спрацювали диспетчери Укренерго, які дуже вдало переконфігурували систему в ручному режимі. Тоді блекауту вдалося уникнути", - вважає експерт.
За його словами, в Україні можуть бути тільки відключення за командою диспетчера Укренерго.
"Тому жодних блекаутів в Україні не буде. І тут ми впираємося в той другий крок, про який йшлося вище, тобто спроби РФ від'єднати правобережжя від лівобережжя", - зазначив він.
Рябцев також нагадав про те, що навколо Києва багато ліній електропередач, зокрема високовольтних, які з'єднують правобережжя з лівобережжям.
"Тому в Києві нестача електричної енергії виникає через те, що велика кількість енергії йде транзитом через наш регіон на лівий берег України, щоб компенсувати там нестачу. Саме тому і вводяться графіки стабілізаційних відключень", - додав він.
Нові обстріли РФ - попередження експерта
Військовий аналітик Олег Жданов заявив, що ризик масштабного ракетно-дронового удару територією України, як і раніше, залишається високим - така атака може розпочатися в будь-який час. За словами експерта, Росія перебуває в стані повної бойової готовності. Він підкреслив, що на озброєнні у противника постійно є від 300 до 400 ударних безпілотників, а часом їхня кількість збільшується до 500 одиниць.
Про персону: Геннадій Рябцев
Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.
