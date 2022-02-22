Росія повністю визнала "ЛДНР": Радфед ратифікував угоди

Росія / Колаж Reuters

21 лютого Рада Федерації РФ ратифікувала "договори про дружбу і співробітництво" з так званими "ЛНР","ДНР".

Таким чином Росія повноцінно визнала незалежність псевдореспублік.

Рішення було прийнято всіма сенаторами одноголосно.

Що це означає

Так звані "договори" охоплюють сфери економіки, включаючи використання російського рубля, оборони та охорони кордонів, захисту прав етнічних меншин і т. д.

Разом з тим, РФ уклала ці "договори" з ватажками "ЛДНР" на 10 років з автоматичним продовженням на п'ятирічні періоди.

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Згідно з "документами", охорона кордонів псевдореспублік здійснюватиметься одночасно двома сторонами, однак вони не визначають, які саме території будуть охоплювати "кордони". З цього питання РФ планує укласти окрему угоду.

Також зазначено, що кожна зі сторін надаватиме іншій право будівництва та використання її збройними силами військових баз і об'єктів на своїй території, а також надання військової допомоги один одному.

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Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Росією "державності" так званих "ДНР" і " ЛНР " на окупованому Донбасі. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали договір про дружбу.

Російська Федерація в рамках указу Путіна ввели свої війська на окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації сказав, що визнання Москвою "ЛДНР" може означати вихід російської сторони з "Мінська". Глава держави підкреслив, що Київ у зв'язку з такими обставинами ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, терміновий саміт в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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