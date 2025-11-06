Рус
"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

Віталій Кірсанов
6 листопада 2025, 18:38
272
Затримка виплат була пов'язана з тим, що фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила спочатку прогнозовану.
Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень
Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • Виплати "Національного кешбеку" за серпень відбудуться наступного тижня
  • Наступним етапом почнуться виплати за вересень

Програма "Національний кешбек" продовжує діяти, виплати за нею не скасовано, вони були тимчасово затримані через технічний процес узгодження. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв, інформує Мінекономіки.

"Виплата кешбеку за серпень відбудеться протягом наступного тижня в повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати", - сказав він.

відео дня

Соболєв пояснив затримку виплати тим, що фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила спочатку прогнозовану.

"Зазначу, що виплата за серпень є найбільшою за весь час діяльності програми. Наступним етапом почнуться виплати за вересень", - зазначив міністр.

Він нагадав, що програма "Національний кешбек" - державний інструмент підтримки українського виробництва, який довів свою ефективність, уточнює "Інтерфакс-Україна".

"Є багато запитів на її продовження і розширення на інші види продукції від самих виробників", - наголосив глава Мінекономіки.

Він подякував усім українцям, які продовжують користуватися програмою і щодня роблять вибір на користь саме українського виробника.

"Ваша участь допомагає програмі тривати. Кожна покупка українського товару - це внесок у стабільність економіки", - підсумував Соболєв.

Що відомо про програму "Нацкешбек"?

Державна програма "Національний кешбек" дозволяє донатити 10% кешбеку з покупок українських товарів на благодійність. Товари, що беруть участь у програмі "Національний кешбек", мають синьо-жовтий штрихкод і відповідний напис на упаковці. Для перевірки товару в магазині потрібно відкрити застосунок Дія, скористатися сканером штрихкодів і просканувати товар.

Як приєднатися до Національного кешбеку?

  • Відкрийте спеціальний рахунок у банку (це вже можна зробити через мобільні додатки та відділення таких банків: Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Акордбанк);
  • Оновіть мобільний застосунок "Дія";
  • Оберіть у застосунку послугу Національний кешбек;
  • Позначте картку для виплат кешбеку.

Кешбек уже нараховують у магазинах мереж Аврора, АТБ, Novus, Екомаркет, VARUS, Окко, WOG, UKRNAFTA, мережа аптек "АНЦ".

Виплати українцям - останні новини

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада підвищила одноразову допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн. Виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Також Міноборони оновило порядок виплат сім'ям загиблих військових ЗСУ. Одноразову допомогу 15 млн грн виплачуватимуть частинами - 3 млн відразу і 12 млн по 150 тис. грн щомісяця протягом 80 місяців.

Як повідомляв Главред, 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити і запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Програма має діяти вже в грудні 2025 року.

Про джерело: Мінекономіки

Міністерство економіки України - колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізовано в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

соціальні виплати ДІЯ новини України новини України та світу Дія.Картка
