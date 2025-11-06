Рус
"Взяв пісню без дозволу": гурт "Тінь Сонця" розкрив деталі скандалу з Усиком

Руслан Іваненко
6 листопада 2025, 18:50
694
Лідер гурту "Тінь Сонця" розповів про фінансові суперечки з Усиком через використання композиції у рингу.
Усик
оксер створював образ козака, виходячи на поєдинки під пісню / Колаж: Главред, фото: facebook.com/tin.sontsya, facebook.com/Alexanderusyk

Коротко:

  • Усик виходив на бій під пісню "Їхали козаки" без узгодження авторів
  • Використання композиції спричинило конфлікт із гуртом "Тінь Сонця"
  • Пісня допомогла створити козацький образ Усика на рингу

Олександр Усик, один із найуспішніших українських спортсменів, відомий не лише своїми здобутками в рингу, а й ефектними виходами перед боями. Зараз чемпіон традиційно з’являється під пісню "Браття" Василя Жадана, однак раніше він використовував інший музичний трек — і саме це стало причиною конфлікту, повідомляє Blik.

Як пісня "Їхали козаки" стала причиною суперечки

Йдеться про композицію "Їхали козаки" гурту "Тінь Сонця", під яку Усик виходив на ринг кілька разів, формуючи козацький образ. Водночас, за словами лідера гурту Сергія Василюка, боксер не погоджував використання цієї пісні з музикантами та навіть мав суперечку з її автором.

відео дня

"Були і моменти суто бізнесові, скажімо так. Автор пісні Кирило Момот розраховував на певні грошові відрахування собі з боку Усика. Роялті, як автору. Усик зчепився через це з ним, але ця наша співпраця не була ніяк юридично підкріплена. Тобто він взяв нашу пісню без нашого на те дозволу. Ба більше, в одному з інтерв’ю він дозволив собі недоброзичливі та хамські вислови на нашу адресу", – згадує Василюк.

Гурт не тримає образи

Попри конфлікт, музикант не має претензій до Усика, адже його виходи популяризували пісню серед широкої аудиторії. Лідер "Тіні Сонця" визнав, що композиція ідеально підходила до образу боксера, тому гурт вирішив не заглиблюватися у фінансові питання.

Олександр Усик
Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Разом із тим, Василюк розповів про коротке знайомство з Усиком і зізнався, що між ними відчувалася певна дистанція через світоглядні розбіжності.

"Особисто я говорив з Усиком один раз у житті. Була розмова у 2014 році, коли ми відкривали його бій на "Арені-Львів". Після цього у нас була коротка розмова. Вже тоді було зрозуміло, що це не зовсім людина з нашого середовища. Не можна сказати, що Усик вибрив собі чуба, вдягнув козацьку одежину й має нам у всьому подобатися", – каже Сергій.

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Олександр Усик новини України
