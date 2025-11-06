Новий удар по гаманцю: названо терміни і причини зростання цін на продукти

Важливе із заяв Пендзина:
- Уже в грудні ціни почнуть помітно зростати
- Ключовою причиною подорожчання стане підвищений попит
Активне використання бізнесом генераторів через можливі відключення світла в листопаді не призведе до значного подорожчання продуктів харчування в Україні.
Однак уже в грудні, за словами експертів, ціни почнуть помітно зростати - головним чином через збільшення попиту напередодні різдвяних свят, заявив УНІАН член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Він зазначив, що грудень традиційно стає місяцем, коли українці активно готуються до Різдва, а це завжди супроводжується зростанням цін.
За словами економіста, ключовою причиною подорожчання стане не подорожчання зберігання товарів, а підвищений попит на продукти перед святами.
При цьому вплив генераторів на собівартість продовольства все ж таки відчуватиметься, але в межах незначного зростання - приблизно на 1,5% у листопаді.
"Через блекаути підприємці використовуватимуть генератори, а це збільшить витрати на зберігання продукції. Саме тому можна очікувати легкого підвищення цін, але не більше ніж на півтора відсотка", - пояснив Пендзин.
Нове зростання цін: прогноз експерта
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що восени ціна на яйця може збільшитися приблизно на 10%, але лише в разі, якщо відбудеться зростання тарифів на електроенергію. Він підкреслив, що наразі ситуація на ринку залишається стабільною і збалансованою, а помітних цінових коливань поки що не фіксується.
Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.
Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.
Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.
Про персону: Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
