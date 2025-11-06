Яніна Соколова розповіла про свою "терапію" після розставання з Харчишиним

Українська телеведуча Яніна Соколова поділилася своєю особливою терапією.

Яніна Соколова поділилася своїм лайфхаком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яніна Соколова

Українська телеведуча Яніна Соколова показала, яка маленька, але важлива покупка навіть у складні часи дає їй відчуття затишку і безпеки, а також допомагає не впадати у відчай.

Виявилося, що Соколова може сама собі купувати квіти. З величезною квіткою колишня дівчина музиканта Валерія Харчишина заселфилася для Instagram.

"Купила сьогодні живий витвір мистецтва у бабусі в селі. Щотижня я роблю це. Тому що I can buy myself flowers це моя звичка незалежно від того чи є вдома подаровані кимось квіти. Коротше терапія така. І коли вдома є свіжі квіти, то відчуття затишку і безпеки. Щось на кшталт чаювання, про яке британці говорили під час війни так: поки ми п'ємо чай, є надія. Так у мене з квітами. Приїхала додому і гуглила як називається квітка", - написала знаменитість.

Як раніше повідомляв Главред, журналістка зазначила, що в 2019 році пройшла курс хіміо- і променевої терапії, після чого у неї відсутні деякі органи.

Раніше також фронтмен українського поп-рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився несподіваним одкровенням щодо своїх особистих стосунків із журналісткою та ведучою Яніною Соколовою.

Про персону: Яніна Соколова Яніна Соколова - українська журналістка, громадський діяч, блогер. Авторка і ведуча програми "Рандеву" на 5 каналі, проєктів на YouTube: "Вечір з Яніною Соколовою" і "Соромно". Засновниця проєкту "Я, Ніна" на допомогу онкохворим, волонтерка ООС, пише Вікіпедія.с

