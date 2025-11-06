Яніна Соколова розповіла про свою "терапію" після розставання з Харчишиним

Коротко:
- А чим розповіла Соколова
- Що приносить їй радість
Українська телеведуча Яніна Соколова показала, яка маленька, але важлива покупка навіть у складні часи дає їй відчуття затишку і безпеки, а також допомагає не впадати у відчай.
Виявилося, що Соколова може сама собі купувати квіти. З величезною квіткою колишня дівчина музиканта Валерія Харчишина заселфилася для Instagram.
"Купила сьогодні живий витвір мистецтва у бабусі в селі. Щотижня я роблю це. Тому що I can buy myself flowers це моя звичка незалежно від того чи є вдома подаровані кимось квіти. Коротше терапія така. І коли вдома є свіжі квіти, то відчуття затишку і безпеки. Щось на кшталт чаювання, про яке британці говорили під час війни так: поки ми п'ємо чай, є надія. Так у мене з квітами. Приїхала додому і гуглила як називається квітка", - написала знаменитість.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше повідомляв Главред, журналістка зазначила, що в 2019 році пройшла курс хіміо- і променевої терапії, після чого у неї відсутні деякі органи.
Раніше також фронтмен українського поп-рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився несподіваним одкровенням щодо своїх особистих стосунків із журналісткою та ведучою Яніною Соколовою.
Вас також може зацікавити:
- Яніна Соколова. Суть скандалу з "порохоскотом" і нареченою Да Вінчі
- Яніна Соколова. Ракетний пендель "другої армії світу"
- Від ненависті до любові: Харчишин відповів на чутки про роман із Соколовою
Про персону: Яніна Соколова
Яніна Соколова - українська журналістка, громадський діяч, блогер. Авторка і ведуча програми "Рандеву" на 5 каналі, проєктів на YouTube: "Вечір з Яніною Соколовою" і "Соромно". Засновниця проєкту "Я, Ніна" на допомогу онкохворим, волонтерка ООС, пише Вікіпедія.с
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред