Зеленський терміново звернувся до українців

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський після термінового засідання РНБО звернувся до українців.

Звернення було зроблено на тлі визнання Росією так званих "ЛДНР", заявив прессекретар президента Сергій Нікіфоров журналістам.

Зеленський заявив, що у нас немає часу на довгі уроки історії.

"Наші кордони надійно захищені... Ми добре розрізняємо провокації і наступ військ агресора. Як тільки ми побачимо зміну ситуації. Як тільки ми побачимо зростання ризиків - ви будете про все це знати", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону.

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Реакція Зеленського на визнання "ЛДНР"

"Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей і ігнорування рішень в рамках Нормандії", - заявив президент України.

"Це підриває мирні зусилля і руйнує переговорні формати", - заявив він.

Президент підкреслив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року.

"Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", - додав Зеленський.

Екстрений саміт "нормандської четвірки"

Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки" після визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР".

У сформованій ситуації від партнерів Україна очікує чітких і дієвих кроків підтримки.

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"Дуже важливо побачити зараз - хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив прихильність України до дипломатичного врегулювання і готовність не йти на провокації.

"Наші партнери підтримують нас. Згідно зі ст. 51 Статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону, створену систему територіальної оборони", - додав президент.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

Путін заявив, що "вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського щодо ядерної зброї. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.

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