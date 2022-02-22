УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський терміново звернувся до українців

22 лютого 2022, 01:59

Президент України виступив з відеозверненням через визнання Путіним "ЛДНР".

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський після термінового засідання РНБО звернувся до українців.

Звернення було зроблено на тлі визнання Росією так званих "ЛДНР", заявив прессекретар президента Сергій Нікіфоров журналістам.

Зеленський заявив, що у нас немає часу на довгі уроки історії.

"Наші кордони надійно захищені... Ми добре розрізняємо провокації і наступ військ агресора. Як тільки ми побачимо зміну ситуації. Як тільки ми побачимо зростання ризиків - ви будете про все це знати", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону.

Реклама

Реакція Зеленського на визнання "ЛДНР"

"Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей і ігнорування рішень в рамках Нормандії", - заявив президент України.

"Це підриває мирні зусилля і руйнує переговорні формати", - заявив він.

Президент підкреслив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року.

"Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", - додав Зеленський.

Екстрений саміт "нормандської четвірки"

Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки" після визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР".

У сформованій ситуації від партнерів Україна очікує чітких і дієвих кроків підтримки.

читайте такожСьогодні пройде екстрене засідання Ради безпеки ООН через визнання "ЛДНР"

"Дуже важливо побачити зараз - хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив прихильність України до дипломатичного врегулювання і готовність не йти на провокації.

"Наші партнери підтримують нас. Згідно зі ст. 51 Статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону, створену систему територіальної оборони", - додав президент.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

Путін заявив, що "вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського щодо ядерної зброї. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.

читайте такожХто підтримав Путіна і визнав "ЛДНР"

Читайте також:

viber
РНБО Володимир Зеленський
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський терміново звернувся до українців». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Кардіолог назвала новий продукт, дуже небезпечний для серцяКардіолог назвала новий продукт, дуже небезпечний для серця "Це для тебе, Україно! Залишайся сильною": у Фінляндії присвятили перемогу над РФ з хокею Україні"Це для тебе, Україно! Залишайся сильною": у Фінляндії присвятили перемогу над РФ з хокею Україні Нереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопуНереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопу Перехід на літній час 2022 в Україні - коли переводити годинникПерехід на літній час 2022 в Україні - коли переводити годинник Розробляють плани боїв: командири РФ отримали наказ на вторгнення - CBSРозробляють плани боїв: командири РФ отримали наказ на вторгнення - CBS
02:42

Біла отрута: експерти розповіли, як вживати значно менше солі

02:36

США вивозять з України своїх дипломатів переночувати до Польщі - Bloomberg

02:19

"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пишні "бутони"

01:59

Зеленський терміново звернувся до українцівВідео

01:52

Рано чи пізно це мало статись, "Мінськ" не призвів би до мируПогляд

Реклама
01:41

Росія порушила територіальну цілісність України - генсек ООН

01:40

Vodafone накрутила тариф: абонентам розповіли про нову ціну

01:38

Прикмети на 22 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

01:31

Сьогодні пройде екстрене засідання Ради безпеки ООН через визнання "ЛДНР"Відео

01:25

"Катастрофічні" санкції США: Байден заборонив громадянам США інвестувати в "ЛДНР"

00:56

Екперти заявили, що селфі небезпечні для здоров'я

00:51

Українців закликали не поширювати інформацію про пересування ЗСУ

00:49

"Танки, дуже багато": очевидці розповіли про колону техніки в Донецьку

00:33

На лінії розмежування ЗСУ стоятимуть навпроти регулярної армії РФ - договір

00:31

Байден поспілкувався з Зеленським, Шольцем і Макроном - про що йшла моваВідео

00:22

Термінове засідання РНБО: перші подробиціВідео

00:18

В ОБСЄ закликали Росію "утриматися" від військового втручанняВідео

21 лютого, понеділок
23:40

Визнання Путіним "ЛДНР": ситуація разюче відрізняється від 2014-гоПогляд

23:36

Хто підтримав Путіна і визнав "ЛДНР"Відео

23:34

Путін вводить війська на окупований Донбас під виглядом "миротворців"Відео

Реклама
23:16

Путін визнав "ЛДНР": як відреагували на його рішення світові лідери

23:14

У Росії уточнили кордони, в яких визнають "ДНР" та "ЛНР"Відео

22:52

Путін визнав суверенітет "ДНР/ЛНР": що це означає і чого чекатиПогляд

22:43

Путін хоче налякати своїм божевіллямПогляд

22:39

Іван Яковина. Україна близька до перемоги над РФВідеоблоги

22:39

Путін згадав, як запитував у США про прийняття Росії до НАТО

22:19

5 непотрібних справ по дому, від яких господаркам потрібно скоріше забутиВідео

22:10

Україна відкрила кримінальні провадження проти Путіна і членів Радбезу РФ

21:48

Визнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для України

21:35

"Це не порожня бравада": Путін оцінив плани України знову отримати ядерну зброюВідео

21:35

Путін визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу"Відео

21:30

Путін: вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії

20:49

Вашингтон контактував з Україною щодо питання можливої евакуації Зеленського - NBC

20:37

Везіння в грошах і благополуччя: кому зі знаків крупно пощастить на цьому тижніВідео

20:19

"Чорний понеділок": російські акції впали на тлі можливого визнання "ЛДНР"

20:17

Путін заявив Шольцу і Макрону про плани визнання незалежності" ДНР " і "ЛНР"Відео

20:11

"Психоз розпалювання в Європі війни": Лукашенко зібрався першим йти на війнуВідео

20:07

Росія переконана, що воює не з Україною, а з ЗаходомПогляд

19:59

Поліція оточила будинок Медведчука - ЗМІВідео

19:48

Обстріли на Донбасі: загинуло ще двоє бійців ЗСУ, а також мирний житель

Реклама
19:38

Зеленський на сьогодні терміново скликає РНБОВідео

19:14

Кулеба про можливе визнання "ЛДНР": слід сфокусуватися на зусиллях деескалації

19:12

Незрівнянний суп харчо за унікальним рецептом: готувати дуже швидкоВідео

19:10

Засідання Радбезу РФ було записано заздалегідь - ЗМІВідео

19:08

Україна - у зоні турбулентності: астролог дала прогноз, чи буде війна з Росією у 2022 році

18:37

У ФСБ відзвітували перед Путіним, що захопили в полон "українського диверсанта"

18:14

Загострення ситуації на Донбасі: багато обстрілів, загинув боєць ЗСУ, є поранені

18:07

Удача в грошах і міцна сім'я: названі три знаки, яким рік Тигра принесе щастяВідео

18:05

"Говоріть прямо": глава розвідки РФ Наришкін "поплив" під натиском Путіна через "ЛДНР"Відео

18:00

"Владимирич, тут чи потім?": Козак змусив Путіна виправдовуватися пропозицією забрати Донбас

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти