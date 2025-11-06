Влупить -4 градуси: названо регіони, де буде мороз

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні 7 листопада буде вже тепло та сонячно. Водночас у деяких областях буде туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 7 листопада в Україні буде сухо та сонячно. Водночас очікуються сильні тумани.
Температура повітря опуститься вночі до 2-8 градусів тепла. Вдень температура повітря підвищиться до 10-16 градусів тепла. Похолодання прийде з 11-12 листопада.
Погода 7 листопада
В Україні 7 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Водночас буде сильний туман у північних, східних, Вінницькій областях та в Карпатському регіоні. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Вночі очікуємо 0-5° тепла, в денні години 8-13°; на півдні країни дещо тепліше, вночі 4-9°, вдень 11-16°; а в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень у межах 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +4
За даними meteoprog, 7 листопада в Україні буде сонячно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+17 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.
Погода 7 листопада у Києві
У Києві 7 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики цей день опадів не прогнозують, однак буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні 4 листопада буде вже прохолодно. Водночас у деяких областях затримається тепло.
Синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами.
Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.
