Путін зізнався, чи планує розширити РФ до кордонів Російської імперії

Путін цинічно заявив, що Москва після розпаду СРСР нібито "визнала нові геополітичні реалії"/ Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не збирається розширювати територію РФ до кордонів Російської імперії. Він вважає, що на цій темі спекулюють.

Лідер країни-агресорки сказав про це під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, пише пресслужба російського президента.

"Ми бачимо і передбачали спекуляції на цю тему (визнання Росією так званих "ЛНР і "ДНР" – ред.) – на тему про те, що Росія збирається відновити імперію, в імперських же кордонах. Це абсолютно не відповідає дійсності", – зазначив Путін.

При цьому він цинічно наголосив, що нібито Москва після розпаду Радянського Союзу "визнала нові геополітичні реалії", а також вона активно намагалася "зміцнити співпрацю з усіма незалежними країнами, які виникли на пострадянському просторі".

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

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Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

Експерти зазначили, що визнання Росією "ЛДНР" може бути інструментом потужного тиску з боку РФ на Україну і Захід.

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