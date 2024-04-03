"Останні вибори в історії": Трамп пригрозив кінцем США

Дональд Трамп переконаний, що вибори у США 2024 року мають вирішальне значення для долі країни.

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Дональд Трамп заявив про "кінець США" і назвав умову / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ексглава Білого дому Дональд Трамп заявив, що якщо його не оберуть наступним президентом Америки, то США може прийти кінець.

2 квітня Трамп виступив із передвиборчою промовою в місті Гранд-Рапідс штату Мічиган. Він заявив, що Америка зіткнулася з "кровопролиттям" злочинності мігрантів і пригрозив кінцем США після виборів у листопаді.

Трамп назвав мігрантів "тваринами" і звинуватив у проблемах США. Крім того, він натякнув на якесь таємне вторгнення. За словами політика, ворожі країни, зокрема Китай, відправляли через кордон лише чоловіків "призовного віку".

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"Якщо ми не переможемо 5 листопада, я думаю, що наша країна перестане існувати. Це можуть бути останні вибори в нашій історії. Я насправді це маю на увазі. Якщо ми не виграємо, я думаю, що це можуть бути останні вибори в нашій історії. Ось куди рухається наша країна", - заявив Трамп.

Скандальні заяви Трампа

Дональд Трамп розповів історію, як під час перебування главою держави, він погрожував союзникам по НАТО заохочувати агресора Росію "робити все, що заманеться" з державами, які не виконують свою частину зобов'язань у рамках Альянсу. У Білому домі назвали подібні заяви Трампа "шокуючими". Через скандальні заяви екс-лави Білого дому Дональда Трампа про Альянс у Європі заговорили про створення альтернативи НАТО.

Висловлювався Трамп і про Україну. Зокрема, політик неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на пост глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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