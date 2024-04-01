Допомога Україні на $60 млрд: соратник Трампа дав обіцянку, названо терміни голосування

Президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти спікеру Палати Майку Джонсону, що ми всі перебуваємо в критичній точці, сказав конгресмен Майк Тернер.

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Джонсон сказав Зеленському, що він за Україну - конгресмен / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Офіс президента

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування військової допомоги Україні вже після повернення парламенту з Великодніх канікул. Про це заявив голова комітету Палати з розвідки Майк Тернер.

Як повідомляє ABC News, Палата представників має повернутися з Великодніх канікул 9 квітня. Законодавці знову підуть на канікули вже 22 квітня. Тернер сподівається, що з 9 по 22 квітня Конгрес зможе затвердити допомогу Києву.

"Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента", - зазначив Тернер. відео дня

За його словами, спікер Джонсон дав зрозуміти, що він за Україну - як публічно, так і під час розмови із Зеленським.

"Він публічно зробив ці заяви, а також генсекретарю НАТО", - уточнив керівник комітету з розвідки.

Також законодавець додав, що Зеленський пояснив Джонсону ситуацію, в якій опинилася Україна.

"Звичайно, це моя надія. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Директор ЦРУ і міністр оборони, всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не тільки на моральний стан воюючих українців, а й на їхню здатність воювати. Путін це знає. Очевидно, ми не можемо дозволити Путіну перемогти", - наголосив Майк Тернер.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога Україні від США

Україна очікує на рішення Сполучених Штатів про допомогу в березні-квітні, раніше говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Сенат США - верхня палата Конгресу - вже проголосувала за законопроєкт, яким передбачається понад 60 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні. Проте республіканці в Палаті представників затримують ухвалення документа. У такій ситуації Білий дім не може виділяти Києву нові пакети допомоги, оскільки не виділено грошей на їхню оплату.

Спікер Палати представників Майк Джонсон стверджував, що парламентарії розглянуть ініціативу про допомогу Україні. Також він припустив варіант, згідно з яким частину підтримки буде оплачено за рахунок конфіскованих у російських олігархів грошових коштів.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол нещодавно заявляв, що спікер Джонсон винесе на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після Великодня. Маккол нагадав про важку ситуацію в Україні та висловив надію на якнайшвидше ухвалення ініціативи.

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