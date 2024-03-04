Трампу дозволили брати участь у виборах: усі судді були "за"

Усі дев'ять суддів Верховного суду США одноголосно дозволили Дональду Трампу брати участь у виборах президента.

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Трампу дозволили брати участь у президентських виборах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах у США. Таке рішення ухвалив Верховний суд США. "За" проголосували всі дев'ять суддів. Про це повідомляє Reuters.

Постанова скасувала рішення Верховного суду штату Колорадо, згідно з яким Трамп втратив своє право знову балотуватися в президенти через порушення 14 поправки до Конституції. Вона забороняє посадовим особам, які брали участь у "заколоті або повстанні", обіймати державні посади. Трампа звинувачують у події 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу.

Протести в США та імпічмент Трампу Вибори в США відбулися в кінці 2020 року. Переможцем президентських перегонів став колишній віце-президент, демократ Джозеф Байден. відео дня Трамп розпорядився почати передачу влади Байдену, проте вирішив боротися за президентське крісло – пригрозив великим судовим позовом. Трамп стверджував, що у нього вкрали перемогу. 6 січня прихильники президента США Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію, де проходило засідання Конгресу щодо затвердження результатів виборів. Протест переріс у зіткнення із силовиками, а потім демонстранти прорвалися в будівлю Капітолію. В ході заворушень загинули п'ятеро людей. Проте Конгрес все ж таки зміг поставити крапку у виборчих перегонах. 7 січня були затверджені підсумки виборів у США - перемогу здобув Байден, а Трампу пригрозили імпічментом. Президенту-републіканцю довелося визнати свою поразку на виборах. Однак це сталося за кілька днів після масових заворушень у Вашингтоні. 13 січня Палата представників Конгресу США вдруге за каденцію Трампа оголосила йому імпічмент. Главу держави звинуватили в підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію. У 2019 році Трампа звинувачували за двома статтями - зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Однак у лютому 2020 року Сенат контролювали "республіканці", тому він зберіг свою посаду. Таким чином 45-й президент США став третім президентом в історії країни, якому був оголошений імпічмент Палатою представників Конгресу і першим в історії Америки главою держави, якого двічі піддали процедурі імпічменту. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підписала затверджений конгресменами обвинувальний висновок щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Щоби остаточно усунути Трампа від влади, рішення має прийняти американський Сенат з більшістю в 2/3 голосів.

Заяви Трампа про війну в Україні

Як повідомляв Главред, на Мюнхенській конференції безпеки в Німеччині президент України Володимир Зеленський запросив колишнього главу Білого дому Дональда Трампа приїхати в Україну. І якщо американський політик прийме запрошення, то пообіцяв з'їздити з ним на фронт.

Як відомо, Трамп неодноразово говорив, що у нього "прекрасні стосунки" з диктатором Путіним. І в разі повернення до влади він "дуже швидко" завершить війну в Україні.

Трамп також заявляв, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

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