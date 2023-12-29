Вибори в США: ще один штат заборонив Трампу балотуватися у президенти

Рішення Державного секретаря штату Мен Шенни Беллоуз може бути оскаржене в суді штату, і команда Трампа, ймовірно, зробить це.

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Дональду Трампу заборонили балотуватися у президенти в штаті Мен / Колаж: Главред, фото: УНІАН , pixabay.com

Керівник виборчої комісії штату Мен виключив колишнього главу Білого дому Дональда Трампа з виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення було прийнято на підставі 14-ї поправки, яка забороняє брати участь у виборах організаторам і учасникам заколоту.

Як повідомляє CNN, Державний секретар штату Мен, демократ Шенна Беллоуз, оголосила це рішення 28 грудня.

"Я не просто так прийшла до такого висновку. Демократія священна... Я пам'ятаю, що жоден держсекретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти доступу до виборчих бюлетенів на підставі третього розділу чотирнадцятої поправки. Я також пам'ятаю, однак, що жоден кандидат в президенти ніколи раніше не брав участі в заколоті", - написала Беллоуз.

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Її рішення може бути оскаржене в суді штату, і команда Трампа, ймовірно, зробить це.

CNN припускає, що рішення суду штату Мен спирається на імпульс, про який заявляли критики Трампа після аналогічного рішення суду штату Колорадо. Кілька інших штатів, такі як Мічиган та Міннесота, відхилили подібні спроби.

Про що йдеться у 14-й поправці

14-та поправка була ратифікована після громадянської війни. Вона свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні, не можуть займати свої посади в майбутньому.

Однак це положення є розпливчастим та не уточнює, як саме має бути реалізована ця заборона.

Суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися: що відомо

Раніше Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися у президенти США в 2024 році.

Суд вперше в історії дискваліфікував кандидата в президенти за 14-ю поправкою у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року.

Рішення суду зобов'язало держсекретаря штату Колорадо виключити Трампа з праймеріз Республіканської партії в штаті 5 березня. Однак це не заважає політику балотуватися в інших штатах.

Команда Трампа подала апеляцію до Верховного Суду США. Засідання за скаргою заплановано на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території всієї країни.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, і вважає юридичні претензії безпідставними.

Більшість юристів вважають, що це питання для всієї країни вирішить Верховний Суд США.

Як повідомляв Главред, експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара вважає, що ситуація з такими судовими перипетіями може не нашкодити, а навпаки – стати вигідною для Трампа.

Також Хара розповів, кого республіканці можуть підтримати замість Трампа.

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