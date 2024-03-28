Трамп може підштовхнути Україну до капітуляції: експерт назвав 2 сценарії продовження війни

Якщо Трамп переможе на виборах у США, то він може діяти щодо України за одним із двох сценаріїв. Це залежатиме від успіхів України на фронті.

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Експерт назвав 2 сценарії, як Трамп може діяти щодо України у разі його перемоги на виборах у США/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скрін

Важко спрогнозувати, якою буде політика Дональда Трампа щодо України, якщо він виграє на президентських виборах у США. Але Трамп може діяти за одним із двох сценаріїв залежно від того, як розвиватимуться події на фронті в Україні.

Якщо Україна зможе переламати ситуацію на фронті у 2024 році і наблизитися до Криму, то Трамп може передати нам "Томагавки". Якщо ж такого переламу не буде, то він може підштовхувати українців до капітуляції. Таку думку висловив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю Главреду.

"Адміністрація Трампа – це "джокер", і насправді ми не знаємо, як він проявиться. Моя гіпотеза: якщо Україна зможе (звісно, за допомоги союзників) переламати ситуацію на фронті у 2024 році, а це означає наблизитись до Криму, бо в цій війні тільки Крим має ключове значення, то Трамп може передати нам "Томагавки", а якщо ні, то скаже, що ми маємо капітулювати, бо він не бачитиме вигоди вкладати у нас ресурси. Мовляв, йому вигідніше "благословити" капітуляцію України і дали розвивати бізнес з Путіним", – припускає Самусь. відео дня

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Раніше політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков зазначав, що у США є два варіанти перемоги, в України – лише один. Кочетков пояснив, у чому полягає інтерес Сполучених Штатів щодо України та російсько-української війни та в якому результаті зацікавлені Штати.

Також раніше Трамп розповів, чи дасть Путіну окупувати Україну. Експрезидент США також заявив, що питання війни в Україні для нього є дуже болючим.

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