УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися в президенти США

Анна Ярославська
20 грудня 2023, 09:38
Суд вперше в історії дискваліфікував кандидата у президенти за 14-ю поправкою у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року.
Донадьд Трамп, прапор США
Ім'я Трампа виключили зі списків виборців на праймеріз / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США в 2024 році. Рішення стосується лише Колорадо, але це історичне рішення може вплинути на президентську кампанію 2024 року.

Як повідомляє CNN, суд вперше в історії дискваліфікував кандидата в президенти за 14-ю поправкою у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року.

Тим самим Верховний суд Колорадо підтримав висновки судді першої інстанції про те, що штурм Капітолію США 6 січня був повстанням і що Трамп "брав участь" у цьому повстанні.

відео дня

Ім'я Трампа виключили зі списків виборців на партійних виборах (праймеріз) під час голосування за кандидатуру президента.

Зазначається, що судді призупинили своє рішення до 4 січня, щоб Трамп міг подати апеляцію до Верховного Суду США, який може навіть зберегти його місце у виборчому бюлетені штату, якщо апеляція не буде розглянута швидко.

Представники виборчої комісії штату заявили, що питання має бути вирішене до 5 січня, тобто до встановленого законом крайнього терміну для формування списку кандидатів на праймеріз Республіканської партії, запланованих на 5 березня.

У штабі Трампа вже заявили, що швидко подадуть апеляцію на це рішення до Верховного суду Сполучених Штатів, а також паралельний запит на призупинення цього "глибоко недемократичного" рішення.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. На 60-х виборах глави держави можуть обрати 47-го президента Штатів у разі, якщо чинний господар Білого дому Джо Байден не братиме участі або програє вибори.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

Зазначимо, Трамп зараз є найпопулярнішим кандидатом на номінацію Республіканської партії для участі у виборах президента США в 2024 році.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Дональд Трамп вибори у США
Реклама

Головне за день

Розриваються в гарматах і мінометах: КНДР дала РФ неякісні боєприпаси - Генштаб

Розриваються в гарматах і мінометах: КНДР дала РФ неякісні боєприпаси - Генштаб

10:37 Україна
"Зиму очікуємо дуже важку": У Держдепі відреагували на слова Зеленського про підтримку США

"Зиму очікуємо дуже важку": У Держдепі відреагували на слова Зеленського про підтримку США

10:00 Світ
Суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися в президенти США

Суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися в президенти США

09:38 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:07

Огризко розповів, що потрібно робити Україні заради потужної європейської допомоги

11:03

Огризко пояснив, як вибори в США вплинуть на ситуацію в УкраїніВідео

11:01

На заздрість всім сусідам: експерт розповів, як вибрати найсолодші мандарини

10:54

Мудрі господині не викидають черствий хліб: що з нього роблять

10:37

Розриваються в гарматах і мінометах: КНДР дала РФ неякісні боєприпаси - Генштаб

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:27

Україна втратила не 1 мільярд доларів через блокаду кордону: Заява НБУ

10:24

Вручити повістку можуть у 17 років: у ЗСУ роз'яснили ситуацію з мобілізацією молоді

10:08

Соковита гаряча закуска на Новий рік з 4-х інгредієнтів, яка здивує навіть вибагливих гостей

10:07

Церковне свято 21 грудня: не скаржтеся на свекруху і відкладіть ремонт

Реклама
10:00

"Зиму очікуємо дуже важку": У Держдепі відреагували на слова Зеленського про підтримку США

09:38

Суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися в президенти США

09:21

Тоня Матвієнко приголомшила фанатів своїми палкими поцілунками з Павлом ЗібровимВідео

09:00

Орбан і Фіцо не зможуть зупинити вступ України до ЄС: Огризко - про перспективи для України у 2024 роціЕксклюзив

08:59

У Київстар знову збій, не працює зв'язок і мобільний додаток: що відомо

08:49

У ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку до 25 років

08:42

Гороскоп на завтра 21 грудня 2023: Овни - вчіться у Скорпіонів, Рибам ніяких покупок

08:30

Кияни за місяць здали на утилізацію 7750 літрів протермінованих ліків: як працює пілотний проєкт "Фармак" та мережі "Аптека Доброго Дня" новости компании

08:20

Операція була складною: стали відомі подробиці обміну Медведчука на "азовців"

08:10

Навіщо військовий злочинець Шойгу вимагає збільшити чисельність російської арміїПогляд

08:08

Українець відсудив 50 тисяч грн за незаконний борг за "блакитне паливо": що сталося

Реклама
07:35

Сестра поділилася поганими новинами про здоров'я Селін Діон

07:29

Окупантам вдалося просунутися на п'яти напрямках - ISW

06:47

У Харкові - вибухи і два "прильоти": що відомо

05:20

Коли Україна вступить до ЄС і що це дасть: експерт назвав терміни, але з обмовкою

04:30

Незвичайний варіант зі 100%-м результатом: ефективні вправи на прес на 5 хвилинВідео

04:00

Щасливчики 2024 року: названі 4 знаки зодіаку, у яких біла смуга буде весь рік

03:20

Весела різдвяна ілюзія: лише геній знайде Санту серед машин за 1 хвилину

02:34

"Без порток, але в капелюсі": Волочкова переплутала зиму з літом і стала посміховиськом

02:04

Чому штори потрібно регулярно прати та як це правильно робити: відповідь вас здивує

01:35

Аналітик пояснив, як на війну в Україні впливатимуть відносини США та Китаю

01:05

У Києві під час тривоги пролунали вибухи: РФ атакувала країну дронами

19 грудня, вівторок
23:59

Росіяни готуються до серйозних військових операцій проти України - Атеш

23:18

Що буде, якщо пити з розбитого кухля: як не накликати на себе біду

22:29

РФ могла атакувати Україну "суперзброєю" минулого тижня - Міноборони Британії

22:15

Цінуйте своїх сусідів, які пішли воювати за васПогляд

21:59

Хоче взяти під контроль Польщу та Німеччину: експерт розкрив, як далеко готовий зайти Путін

21:21

Розгляд про надання Україні допомоги в Сенаті США затягнеться до січня

21:05

Як стригти кігті коту і для чого: безпечні методи, щоб не нашкодити пухнастику

20:53

ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку: у Херсонській ОВА розкрили проблеми

20:33

Чи буде мобілізація жінок: Зеленський дав чітку відповідь

Реклама
20:08

26 тисяч дронів не доїхали до ЗСУ: на Ставці Зеленського "спалахнула" суперечка

20:00

Чи планує Зеленський звільнити Залужного: відповідь президента

20:00

Як запобігти появі зморшок: лікар дала корисну пораду

19:50

Зеленський "зарубив" ідею вступу до НАТО "шматками"

19:27

Зеленський відповів, чи закінчиться війна у 2024-му

19:22

Буде як новий: експерт розповів, як відчистити килим від червоного вина

19:11

Місячний календар 20 грудня 2023: чекайте на нові етапи розвитку у стосунках на роботі

19:10

Яка країна стане наступною замовленою Путіним війноюПогляд

19:00

Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб: скільки це коштуватиме

18:48

Рішення про 50 мільярдів для України вже є: Зеленський про допомогу від ЄС та США

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти