Суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися в президенти США

Суд вперше в історії дискваліфікував кандидата у президенти за 14-ю поправкою у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року.

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Ім'я Трампа виключили зі списків виборців на праймеріз / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США в 2024 році. Рішення стосується лише Колорадо, але це історичне рішення може вплинути на президентську кампанію 2024 року.

Як повідомляє CNN, суд вперше в історії дискваліфікував кандидата в президенти за 14-ю поправкою у зв'язку зі штурмом Капітолію 6 січня 2021 року.

Тим самим Верховний суд Колорадо підтримав висновки судді першої інстанції про те, що штурм Капітолію США 6 січня був повстанням і що Трамп "брав участь" у цьому повстанні.

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Ім'я Трампа виключили зі списків виборців на партійних виборах (праймеріз) під час голосування за кандидатуру президента.

Зазначається, що судді призупинили своє рішення до 4 січня, щоб Трамп міг подати апеляцію до Верховного Суду США, який може навіть зберегти його місце у виборчому бюлетені штату, якщо апеляція не буде розглянута швидко.

Представники виборчої комісії штату заявили, що питання має бути вирішене до 5 січня, тобто до встановленого законом крайнього терміну для формування списку кандидатів на праймеріз Республіканської партії, запланованих на 5 березня.

У штабі Трампа вже заявили, що швидко подадуть апеляцію на це рішення до Верховного суду Сполучених Штатів, а також паралельний запит на призупинення цього "глибоко недемократичного" рішення.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. На 60-х виборах глави держави можуть обрати 47-го президента Штатів у разі, якщо чинний господар Білого дому Джо Байден не братиме участі або програє вибори.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

Зазначимо, Трамп зараз є найпопулярнішим кандидатом на номінацію Республіканської партії для участі у виборах президента США в 2024 році.

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