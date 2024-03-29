'Тримає в заручниках 42 млн людей': допомога Україні залежить від вірного Трампу Джонсона - CNN

Київ має найкращу протиповітряну оборону в Україні, проте держава не має ресурсів для того, щоб таким чином захистити інші міста.

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​ Життя українців залежить від того, чи винесе Майк Джонсон законопроєкт на рогляд Палати представників / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Військова допомога Україні від США є "заручником" спікера Палати представників Майка Джонсона, який є "одним із найпотужніших союзників" російскького диктатора Володимира Путіна. Про це пише американське видання CNN.

Зазначається, що для захисту від атак російських окупантів Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, які залежать від допомоги США.

Київ має найкращу протиповітряну оборону в Україні, однак держава не має ресурсів для того, щоб таким чином захистити інші міста.

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За словами голови військового комітету НАТО Роба Бауера, Україна потребує допомоги США, однак вона не надійшла, оскільки боєприпаси до засобів ППО закінчуються.

"Майк Джонсон, вірний Дональду Трампу, який вихваляв Путіна, тримає в заручниках 42 мільйони людей в Україні", - пише CNN.

Видання зазначило, що українці знають, що їхні життя залежать від того, чи винесе Майк Джонсон додатковий законопроєкт про національну безпеку на розгляд Палати представників.

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Тим часом речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що в Міноборони США заявили, що продовжують взаємодіяти із законодавцями, щоб прискорити ухвалення законопроєкту про підтримку України, передає Укрінформ.

"Міністр і міністерство загалом продовжують активно взаємодіяти і працювати з Конгресом у спробах домогтися ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням", - сказав представник Міноборони США.

За його словами, позиція Пентагону полягає в тому, що ухвалення законопроєкту необхідне для забезпечення національної безпеки. І на це існує багато причин, "не останньою з яких є продовження підтримки України в її боротьбі".

Військова допомога Україні від США США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден. Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників". Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

Росія посилила ракетні атаки на Україну

29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли три МіГ-31К. Ракетно-дронова атака тривала 9 годин.

Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі населені пункти Дніпропетровської, Львівської областей, Івано-Франківськ. Ударів завдавали, зокрема, і по енергетичному комплексу України.

В Укренерго повідомили, що окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У ДТЕК додали, що окупанти атакували три теплоелектростанції. Постраждав енергетик.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували різні типи ракет і ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу. Унаслідок протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет.

25 березня в Києві також прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці. Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.

Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.

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