Трамп змусив Європу подумати про створення альтернативи НАТО - The Washington Post

Не всі європейські країни оптимістично дивляться на можливість створити альтернативу Північноатлантичному альянсу.

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У Європі заявили, що країни ЄС повинні об'єднатися й активізувати свої дії в галузі безпеки / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН

У Європі заговорили про створення альтернативи НАТО. Причиною стали скандальні заяви ексглави Білого дому Дональда Трампа про Альянс.

Низка високопосадовців виступає за загальноконтинентальний додаток до Північноатлантичного альянсу, який працюватиме в поєднанні з гарантіями безпеки США. Також у ЄС передбачають сценарій, за якого гарантії США можуть бути скасовані. У такому разі європейські країни хочуть подбати про створення повноцінної альтернативи НАТО. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що не всі європейські країни оптимістично дивляться на можливість створити альтернативу НАТО. Східна Європа не повністю довіряє рішучості Західної Європи протистояти загрозам з боку Росії.

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Крім того, якщо ЄС вирішить піти різними шляхами з НАТО, залишається відкритим питання, як Європа побудує ядерний щит над континентом.

WP також пише про те, що багато представників європейських країн зосереджені на тому, як закріпити зобов'язання США перед виборами президента в листопаді 2024 року.

Високопоставлені американські політики кажуть, що насправді вони можуть зробити дуже мало, щоб обмежити ухвалення зовнішньополітичних рішень майбутніми адміністраціями. Але деякі зі структур, які вони обговорюють, зокрема, довгострокові зобов'язання щодо військової допомоги Україні, потребуватимуть надання звітів про стан справ та інших дій, які можуть зробити для Трампа більш незграбною з політичної точки зору повну відмову від обіцянок США.

Крім того, аналітики вважають, що навіть у разі перемоги на виборах Джо Байдена, відносини США і Європи зміняться. За словами членкині Європейського парламенту від Німеччини Ганни Нойманн, немає жодних сумнівів у тому, що німці віддають перевагу Байдену. Однак більшість розуміє, що зрушення в настроях США не обмежується лише Трампом.

Тому в Європі заявили, що країни ЄС мають об'єднатися й активізувати свої дії в галузі безпеки.

Скандальні заяви Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп розповів історію, як під час перебування на посаді глави держави він погрожував союзникам по НАТО заохочувати агресора Росію "робити все, що заманеться" з державами, які не виконують свою частину зобов'язань у рамках Альянсу. У Білому домі назвали такі заяви Трампа "шокуючими".

Видання Financial Times писало про те, що експрезидент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, щоб знову стати главою Білого дому. Уже зараз політик чинить шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Зокрема, за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

Раніше віцепрезидентка Європарламенту та провідна кандидатка німецьких соціал-демократів на майбутніх європейських виборах Катаріна Барлі вважає, що Європі не варто покладатися на захист США, а створювати власну армію та замислитися над створенням власної ядерної зброї.

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