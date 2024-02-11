Погрожував заохочувати агресію РФ проти НАТО: Трамп зробив скандальну заяву

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена піддали критиці риторику політика Дональда Трампа і назвали її "жахливою і ненормальною".

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Трамп погрожував НАТО заохочувати агресію РФ проти деяких країн / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Білий дім

45-й президент США Дональд Трамп розповів історію, як, будучи главою держави, він погрожував союзникам з НАТО заохочувати агресора Росію "робити все, що заманеться" з державами, які не виконують свою частину зобов'язань у рамках Альянсу. У Білому домі назвали подібні заяви Трампа "шокуючими".

Як повідомляє BBC, під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні Трамп сказав, що США не захищатимуть країни НАТО, які не вноситимуть внески до Альянсу на потрібному рівні.

"НАТО було банкрутом, доки не з'явився я. Я сказав: "Усі платитимуть". Вони сказали: "Ну, якщо ми не заплатимо, ви все одно будете нас захищати?" Я сказав: "Точно ні". Вони не могли повірити в це", - розповів імовірний кандидат на посаду американського президента.

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Також він додав, що "один із президентів великої країни" запитав його про те, чи будуть США захищати країни НАТО, якщо вони "не заплатять".

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді, я б заохочував їх (Росію) робити все, що їм заманеться. Ти повинен заплатити. Ти повинен платити за рахунками", - уточнив Трамп.

Реакція Білого дому

В адміністрації Байдена розкритикували риторику Трампа і заявили, що це неадекватна заява.

"Заохочувати вторгнення до країн наших найближчих союзників з боку кривавих режимів - це жахливо і ненормально, і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни", - наголосив представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Нагадаємо, у Financial Times опублікували статтю, в якій ідеться, що Трамп може пожертвувати Україною заради крісла в Білому домі. За дорученням Трампа республіканці вже блокують допомогу Києву в Конгресі, а програш України він хотів би використати проти команди Байдена.

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що заяви Трампа про "мир між Росією та Україною за 24 години" - передвиборча політична риторика. Проте залишається незрозумілим, якою буде політика Трампа щодо України, якщо він переможе на виборах президента США.

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